Avrupa'da dev organize suç operasyonu

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Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin tümünün koordinasyon içerisinde çalıştığı ve 8 gün süren organize suç operasyonunda, 1.000'den fazla kişi gözaltına alındı.

Hem uyuşturucu kaçakçılığı, hem de insan ticaretini önlemeye yönelik yapılan operasyon sonucunda 30 Romen çocuğun kurtarıldığı ve 200 kilogram eroinin ele geçirildiği açıklandı.

'Arşimet operasyonu' olarak adlandırılan eşgüdümlü girişim kapsamında AB ülkelerine kaçak yollarla girmiş olan 10 bin kişinin kişisel bilgileri de kontrol edildi.

Avrup Birliği ülkelerinde emniyet örgütleri arasında eşgüdümü sağlayan Europol öncülüğünde yürütülen operasyona Avustralya, Kolombiya, Sırbistan, İsviçre ve ABD de destek verdi.

Avrupa'da bir ilk

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Europol Direktörü Rob Wainwright operasyonun ardından düzenlediği basın toplantısında "Bu, Avrupa'da organize suça karşı bugüne kadar gördüğümüz en geniş kapsamlı operasyon oldu" dedi.

Operasyon kapsamında her türlü organize suçun da hedeflendiği ifade edildi.

Emniyet güçleri, operasyonu uyuşturucu çetelerinden, vergi kaçakçılarına ve yasadışı göçmenlere kadar pek çok farklı kesime yönelik olarak gerçekleştirdi.

Operasyonun uyuşturucu kaçakçılığı ayağında 1,3 ton marihuananın da ele geçirildiği belirtildi.

Wainwright, özellikle çocukların insan ticareti yapan çetelerin kurbanı haline geldiğine ve bu olayların Avrupa'da arttığına dikkat çekerek, Arşimet operasyonuyla çetelere büyük bir darbe vurulduğunu söyledi.