Kobani'de IŞİD hedeflerinin vurulduğu iddia edildi

Telif hakkı AFP

Türkiye sınırındaki Kürt kenti Kobani yakınlarındaki IŞİD hedeflerine ilk kez hava saldırısı düzenlendiği belirtiliyor. Uçakların Türkiye'den geldiği iddia ediliyor.

Reuters haber ajansına konuşan muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yöneticisi Rami Abdülrahman, Arapça'da Ayn el Arab olarak da bilinen Kobani'nin 30-35 kilometre batısındaki mevkiye düzenlenen hava saldırılarında yer alan uçakların Türkiye tarafından geldiğini öne sürdü.

Suriye içinden bilgi alan Abdülrahman, hangi ülkenin hava saldırısı düzenlediğini bilmediklerini ancak uçakların Suriye hava kuvvetlerine ait olmadığına inandıklarını belirtti.

Ancak Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ofisinden Reuters'a konuşan iki yetkili, Adana'nın İncirlik ilçesindeki ABD üssünün ya da Türkiye hava sahasının saldırılarda kullanılmadığını söyledi.

IŞİD saldırılarından Türkiye sınırına kaçan bir Kürt mülteci ise, BBC'ye Kobani'deki kardeşinin telefonda kendisine iki uçağın Türkiye'den Kobani'ye uçtuğunu söylediğini aktardı. Mültecinin kardeşi uçakların bomba attığını ve bunu takiben IŞİD'in Kobani'ye topçu atışlarını artırdığını söyledi.

Al Jazeera Türk'e konuşan ve PKK'nın Suriye kolu PYD'nin ilan ettiği Kobani Kantonu Dış İlişkiler Sorumlusu İbrahim Kurdo ise "Kobani'deki IŞİD hedeflerine kesinlikle bir hava saldırısı düzenlenmediğini" savundu.

Kobani kantonu dış ilişkiler bakan yardımcısı İdris Nassan da Reuters'a yaptığı açıklamada, Kobani yakınlarında gece boyunca herhangi bir hava saldırısı duymadığını ancak Halk Savunma Birlikleri YPG ile IŞİD arasındaki çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin desteği

ABD'nin Suriye içindeki IŞİD hedeflerine düzenlediği hava saldırıları iki gündür devam ediyor. Gece boyunca da IŞİD'in Suriye'de ilk işgal ettiği yerlerden olan Rakka çevresine saldırılar düzenlendi.

Suriye'de IŞİD ile 2 yılı aşkın bir süredir savaşan Kürt grup YPG, PKK'nın Suriye kolu olarak görülüyor. PKK ise IŞİD'in Kobani'ye saldırıları başladıktan sonra Türkiye'yi saldırıların arkasında olmakla suçlamıştı.

Sterk TV'ye konuşan PKK liderlerinden Murat Karayılan, Kobani saldırılarının Türkiye ve PKK arasında devam eden çözüm sürecinin bitmesi anlamına geldiğini söylemişti.

IŞİD'in Kobani'ye geçen hafta başlattığı saldırıların sonucunda Reuters'a göre 130 binden fazla sivil sınıra yığıldı.

IŞİD, Türkiye'nin Musul başkonsolosunun da aralarında bulunduğu 49 kişiyi alıkoymuş ve 100 günden fazla süre elinde tutmuştu. Rehineler Cumartesi sabahı serbest bırakılmış ve Türkiye'ye getirilmişti.

Türkiye IŞİD'e karşı oluşturulan ABD liderliğindeki koalisyona katılmamakla eleştiriliyordu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'nin New York kentine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Türkiye'nin IŞİD' karşı koalisyona destek sunacağını söyledi. Gazetecilerin bu desteğin ne tür olacağını sorması üzerine Erdoğan "Her türlü kapsar. Askeri, siyasi hepsi..." dedi.

Bu sabah Ankara'da gazetecilerle biraraya gelen Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ise, askeri katkının "illa kurşun sıkmak anlamına gelmeyeceğini" söyledi. Akdoğan bunun lojistik ve istihbarat desteği de olabileceğini söyledi.

Akdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin, "Türkiye'yi ön saflarda görmek isteriz" sözlerine karşılık olarak da, “Türkiye'ye ev ödevi verme noktasında değilsin. Sen atman gereken adımları attın mı? Türkiye bir şeyi ispatlamakla mükellef değil, bir şeyi ispat etmek zorunda değil. Kendi yol haritamıza göre adımlar atılır” diye konuştu.

ABD Başkanı Barack Obama, iki hafta önce IŞİD'e karşı eylem planı açıklamış, Irak ve Suriye'de geniş alanları kontrolü altına alan örgütü 'imha etme' sözü vermişti.