Hong Kong: Binlerce protestocu meydanlarda

Telif hakkı Reuters

Hong Kong'da binlerce demokrasi yanlısı gösterici, Pazartesi erken saatlerde polisin göz yaşartıcı gazlı müdahalesine rağmen meydanlardan çekilmedi.

Polis, yetkililerin 'gösterilerin yasadışı olduğu' yönündeki uyarılarına rağmen dağılmayan kalabalığa gece yarısı müdahale etti.

Müdahalenin ardından göstericiler şehir meydanındaki bazı alanları polise bıraksa da meydanın önemli bir bölümünde 'Meydanı işgal et' (Occupy Central) adını verdikleri eylemlerine devam ediyor.

Göstericiler, Hong Kong'da 2017'de yapılacak seçimler öncesi 'Çin hükümetinin, adayları inceleme ve seçimlere kısıtlama getirme planlarına' karşı ayaklandı.

Hong Kong yönetimi ise halka, Çin ordusunun müdahale edeceği söylentilerinin asılsız olduğu açıklamasında bulundu.

Hong Kong Yönetimi Başkanı CY Leung, "Umarım halk sakin olur ve dedikodularla yanlış yönlendirilmez" dedi.

CY, "Polis, trafiğin akması ve kamu güvenliği dâhil, toplum düzenini korumak için çabalayacak" diye devam etti.

'Orantısız güç' iddiaları

Binlerce gösterici, 'evlerine dönmeleri' yönündeki çağrılara rağmen hükümet binası çevresinde sabahladı.

Gösteriler başka bölgelere de sıçradı.

Hong Kong emniyetinden yapılan açıklamada dün geceki müdahalelerde polisin 87 kez biber gazı kullandığını belirtildi.

'Orantısız güç' iddialarına yanıt veren Hong Kong Emniyet Amiri Cheung Tak-keung, "Sadece tüm seçeneklerin tükendiği anlarda güç kullandık. Bazı noktalarda göstericiler polis kordonuna hücum ediyordu dedi.

'İçişlerimize karışmayın'

Hong Kong'da çıkan olaylara Pekin'den gelen yanıt ise, "Yabancı ülkeler Çin'in içişlerine karışmamalı şeklinde.

Pekin'deki BBC muhabiri Celia Hatton, protestoları 'yasadışı eylemler' olarak kabul eden Pekin yönetiminin, 'Çin Hong Kong'a asker gönderecek iddialarını ise yalanladığınıu belirtiyor.

Komünist Parti içerisindeki genel algının "Hong Kong bölgesel kanunlarıyla bu protesto ile mücadele edebilecek kapasitede" diyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, "Hong Kongluların yasalar çerçevesinde gösteri düzenleme hakları engellenmemeli" demişti.

Geçtiğimiz ay ise, Hong Kong İngiltere kolonisiyken bölgenin valiliğini yapan Chris Patten "Hong Kong vatandaşlarını ilgilendiren gelişmeler hakkında görüşünü söylemek İngiltere için bir görevdir" demiş ve bu yorumlar Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Okullar kapatılıyor

Telif hakkı AP

Mongkok'ta yaklaşık 3 bin kişi ana yola barikatlar kurup trafiği durdurdu.

Hong Kong merkezinin doğusunda, kalabalık alışveriş bölgesi Causeway'deki göstericilerin sayısı da bini buldu.

Pazartesi günü en işlek saatlere girerken polis, göstericilere "sakin olmaları, polis kordonlarına müdahale etmemeleri ve ana yolları işgal etmemeleri" uyarısında bulundu.

Hong Kong Eğitim İdaresi de, Pazartesi günü Wan Chai ile merkez ve batı bölgelerinde okulların kapatılacağını belirtti.

Polis göstericilere cop, göz yaşartıcı gaz ve biber gazıyla müdahale ediyor.

Telif hakkı AFP

Göstericilerin liderleri, polisin plastik mermi kullanması durumunda protestoculara 'çekilmeleri' çağrısında bulundu.

Merkezi İşgal Et (Occupy Central) adlı gösterici grubunun kurucularından öğretmen Chan Kin-man, "Bu ölüm kalım meselesi. Eğer hayatları tehlikedeyse çekilmeliler ve hayatlarını kurtarmalılar" dedi.

Sivil itaatsizlik

Merkezi İşgal Et eylemleri, öğrencilerin demokratik reform talebiyle grev çağrıları yapmalarıyla başladı.

Çarşamba günü gösterilerin büyüyeceği ve kitlesel sivil itaatsizlik eylemlerine dönüşeceğine dair haberler geliyor.

Telif hakkı AFP

Polis Pazar günü, "hükümete ait binalara zorla girmek, yasadışı gösteri düzenlemek, kamu alanlarında düzeni bozan eylemlerde bulunmak, kamu yetkililerine saldırmak ve emniyet yetkililerini görevlerinden alıkoymak" suçlamalarıyla 70'den fazla kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.

Cumartesi günü de aralarında aktivist öğrenci Joshua Wong'ın da bulunduğu 70'den fazla gösterici gözaltına alınmıştı. Joshua Wong daha sonra serbest bırakıldı.

Hong Kong'da garnizonu bulunan Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Hong Kong yönetiminin protestoları dindireceğinden emin olduklarını söyledi.

Çin'in Şinhua haber ajansının aktardığına göre Çin'in Hong Kong ve Makao'dan sorumlu sözcüsü, Pekin'in 'kanunun üstünlüğüne aykırı olan ve toplumsal huzuru bozan tüm yasadışı eylemlere karşı çıktığını ve Hong Kong yönetimine en güçlü şekilde desteğini sunduğunu' söyledi.

Uzmanlar, Pekin'deki Komünist Parti liderlerinin, demokrasi çağrılarının diğer şehirlere sıçramasından endişe ettiğini ifade ediyor.

Hong Kong'da gerilimin tırmanışı: