HSYK’ya gidecek Danıştay üyeleri belli oldu

Telif hakkı HSYK

Danıştay Büyük Genel Kurulu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine Danıştay kontenjanından gönderilecek 2 asıl, 2 yedek üyenin seçimini yaptı.

Danıştay üyeleri Taci Bayhan 83, Sadi Işık ise 78 oy alarak Danıştay kontenjanından HSYK asıl üyeliğine seçilen isimler oldu.

Seçimde hükümetin desteklediği bilinen Yargıda Birlik Platformu'nun adayları, Yargıtay'daki seçimde olduğu gibi Danıştay'da da HSYK asıl üyeliğine seçilemedi.

Yargıtay ve Danıştay seçimleri sonrası artık gözler, hükümet için daha da önem kazanan HSYK’nın 12 Ekim 2014 Pazar günü yapılacak büyük seçimine çevrildi.

Hükümetin, 12 Ekim’de yapılacak seçimde de Yargıda Birlik Platformu’nun adaylarını desteklediği biliniyor.

HSYK Genel Kurulu 22 asıl üyeden oluşuyor. Kurulun Başkanlığını Adalet Bakanı yapıyor ve Müsteşarı ile birlikte doğal üye olarak kabul ediliyor.

20 üyenin 4'ü ise cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanıyor.

Yargıtay Genel Kurulu 3, Danıştay Genel Kurulu 2, Adalet Akademisi Genel Kurulu'nca da 1 asıl üye seçiliyor.

Adli ve idari yargı hâkim ve savcıları arasından ise 7'si adli, 3'ü idari yargıdan olmak üzere toplam 10 asıl üye seçiliyor.