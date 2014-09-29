Suruç'ta sınır kapısı yakınına iki havan mermisi

Telif hakkı bbc

Suriye sınırında, Kobani kasabası çevresinde IŞİD ile Kürt savunma gücü YPG arasındaki çatışmaların izlenebildiği Mürşitpınar sınır kapısı yakınlarında, Türkiye topraklarına iki havan mermisi düştü.

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Muhabirimiz Rengin Arslan, mermilerin sınırdan yarım ila bir kilometre kadar içeride, canlı yayın araçları ile mülteciler için Şah İsmail Parkı'na kurulan çadır kentin ortasına düştüğünü, kimsenin zarar görmediğini söylüyor.

Öte yandan sınırda her gün olduğu gibi bir insan zinciri oluşturmak üzere sabahın erken saatlerinden itibaren çoğunlukla da Suruç'dan gelen birkaç yüz kişilik topluluğa polis tarafından gazlı müdahale başlatıldı.

Muhabirimiz havan mermilerinin düşüşünden önce, askerlerin insan zinciri oluşturanlara, "Karşı taraftan mühimmat gelebilir. Kendi güvenliğiniz için daha fazla ilerlemeyin" uyarısında bulunduğunu anlattı.

Geri dönüşler devam

Telif hakkı Rengin Arslan

BBC Türkçe'ye konuşan bazı göstericiler, Kobani'deki direnişe moral ve manevi destek vermek üzere sınıra geldiklerini söylemişlerdi.

Sınıra gelenlerin bir kısmının müdahaleden sonra araçlarla Suruç'a hareket ettikleri görüldü.

Kürt mültecilerin Mürşitpınar sınır kapısından Kobani'ye geri dönüşleri ise bugün de devam etti.

Müslim: Kobani'ye Grad füzesi ve havan topu atıldı

Kobani'de IŞİD ile Kürt güçleri arasında çatışmaların yoğun bir biçimde devam ettiği bildiriliyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Kobani Kantonu Eşbaşkanı Enver Müslim, IŞİD'in gün içindeki saldırılarında kent merkezine ondan fazla hava topunun yanında Grad füzesi de attığını belirtti.

Müslim şunları söyledi:

"Düşen toplar sonucu biri yaşlı kadın olmak üzere üç sivil vatandaş hayatını kaybetti. 12 kişi de yaralandı. Yaralılar Mürşitpınar Sınır kapısından geçirilerek Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır."

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi de IŞİD'in bugün Kobani kent merkezine havan topu attığını, IŞİD ve YPG (Halk Savunma Güçleri) arasındaki çatışmaların da devam ettiğini bildirdi.