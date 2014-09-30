Antibiyotikler 'çocuklarda obeziteye yol açabilir'

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ABD'li araştırmacılara göre çocukluk çağında fazla antibiyotik alan çocuklar, diğerlerine göre obez olma riski ile daha fazla karşı karşıya.

JAMA Pediatrics isimli çocuk sağlığı portalında yayınlanan araştırmaya göre iki yaş itibarı ile 4 ya da daha fazla kür antibiyotik alan çocuklarda obezite riski yüzde 10 daha fazla oluyor.

Pennsylvania Üniversitesi ve Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu'ndan ABD'li araştırmacılar 64.500 çocuğun 2001 ile 2013 yılları arasında tutulan tıbbi kayıtlarını inceledi. Çocuklar beş yaşına gelene kadar da takip edildi.

Çocukların neredeyse yüzde 70'i 24 aylık oldukları an itibarıyla iki kez antibiyotik tedavisi görmüşlerdi. Ancak dört defadan fazla antibiyotik alanlar, 5 yaşına geldiklerinde yüzde 10 daha fazla obezite riski altındaydı.

Alınan antibiyotiğin türü de obeziteyle ilişkide etkili. Belirli bir bakteriye karşı verilen antibiyotiklerde obezite riski azalırken, geniş spekturumlu olanlar daha fazla risk yaratıyor.

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Pensilvayna Üniversitesi'nden Profesör Charles Bailey "Antibiyotikler alındıktan sonra bağırsaklarımızda bulunan ve kilomuzun doğru bir şekilde seyretmesine etki eden normal bakteriler ölürken, metabolizmamızı yanlış yöne çeken bakterilerin daha etkili olmaya başlayabileceğini düşünüyoruz" diyor.

Araştırma ekibinin şimdiki görevi yaşam biçiminin bulgularını etkilemiş olup olmadığına bakmak.

Bilim insanları araştırma sonuçlarının antibiyotiğin doğrudan şişmanlığa yol açtığı sonucunu çıkarmadığını ve antibiyotik kullanan çocukların kullanmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Obezite riskinin neden arttığının tam olarak ortaya konabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.