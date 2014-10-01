Eski dostu Berlusconi'den Erdoğan'a eleştiri

Telif hakkı AFP

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, geçmişte "dostum" dediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi.

Dün akşam Roma'da bir sergi açılışına katılan Berlusconi, bir görevlinin yakında İstanbul'da da sergi açacaklarını söylemesi üzerine "O zaman Erdoğan'a benden selam söyleyin" dedi.

İtalyan haber ajansı AdnKronos'un haberine göre Berlusconi, daha sonra ise ortaöğretimde başörtüsü serbestisi ve makyaj yasağını eleştirdi ve "(Erdoğan) Laiklikten İslamcılığa doğru çok korkunç geri adımlar atıyor" diye devam etti.

Ancak Silvio Berlusconi'nin daha sonraki sözleri, ortaöğretimi kapsayan kılık-kıyafet yönetmeliğindeki değişikliği yanlış anlamış olabileceği izlenimi doğurdu. Berlusconi "Çok ağır bir kararname hazırlandı: kızlar üniversiteye yalnızca başörtüsüyle gidebilecek ve makyaj yapamayacak" dedi.

Gazetesi de eleştirdi

Berlusconi ailesine ait Il Giornale gazetesinde de önceki gün iki ayrı makaleyle Türkiye'nin laiklikten uzaklaşarak İslamcı bir çizgiye kaydığı belirtildi.

Magdi Cristiano Allam imzalı makalede "Yaklaşan düşmanı görmüyoruz" başlığı kullanıldı. Allam, "Ilımlı İslam ve onun demokrasiyle uyumlu olduğu masalı, bir asırdan kısa bir süre içinde Türkiye'de doğdu ve yine Türkiye'de öldü" diye yazdı.

Makalede şu ifadeler yer aldı:

"1923'te Cumhuriyet'i, içinde bir kere bile 'İslam' sözcüğü geçmeyen bir anayasaya dayanarak kuran Kemal Atatürk, şimdi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem ülke içinde ve Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar'daki etki alanında, hem de kaydadeğer Türk topluluklarını barındıran AB'de İslamlaşmayı teşvik ederek yeni bir Osmanlı halifesini ortaya çıkardığını görse mezarında ters dönerdi."

Telif hakkı n

Makalede, ortaöğretimi kapsayan yeni kılık-kıyafet düzenlemesinin "devlet kurumlarından laikliği silmeye yönelik bir stratejinin son girişimi" olduğu öne sürüldü.

Francesco De Palo imzalı bir diğer yazıda ise "Başörtüsüne 'evet', makyaj ve dövmeye 'hayır': Ankara'nın İslami kuralları" başlığı kullanıldı. De Palo şöyle yazdı:

"Türk hükümetinin son provokasyonunda ürkütücü bir şeyler var. Çünkü artık söz konusu olan sadece zorla İslamlaştırma ya da sosyal medyaya karşı ideolojik bir savaş değil: Erdoğan bu kez büyük oynadı, ortaöğretim ve liselerde kılık-kıyafete ilişkin kurallara el attı, hem de özgürlükten uzak yasaklar ve şartlarla. Bu, bireysel karar verme hakkının yüzüne indirilmiş bir yumruk. Bu yumruk, sözde demokrat, eylemde diktatör olan bir devletten şikayetlerin haykırıldığı Gezi Parkı ve diğer meydanlarda yapılan katliamdan sadece 13 ay sonra geldi."

Türkiye'nin Kıbrıs ve Suriye'de izlediği politikaları da eleştiren De Palo, yazısını şu sözlerle noktaladı:

"CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer 20 gün önce yazdığı bir tweet'te 'Erdoğan'ın Türkiyesine Avrupa'da yer yok' demişti. Acaba haklı olabilir mi?"