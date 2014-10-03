Davutoğlu: Kobani'nin düşmemesi için elimizden geleni yaparız

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Başbakan Ahmet Davutoğlu dün akşam ATV'de katıldığı yayında, "Kobane'nin düşmesini istemiyoruz" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, "Kobani'nin düşmemesi için de ne gerekiyorsa, elimizden geleni yaparız" dedi. Davutoğlu Kobani'den gelenlere Türkiye neden silah vermiyor sorusunun sorulduğunu söyleyerek "Biz nasıl verelim, bu ancak koalisyon içinde olur" şeklinde konuştu.

Davutoğlu Kobani'den kaçıp Türkiye'ye gelenlerin sayısının 186 bine ulaştığını söyledi.

Davutoğlu Kobani'nin düşmesi halinde bunun çözüm sürecine bağlanmaması gerektiğini de söyledi.

Davutoğlu çözüm sürecinde "Bu kadar gelinmiş yolda eğer Kobani düştü diye... bunu dönüp çözüm sürecine mal etmek istenirse bu yapılabilecek en büyük hata olur. Bunun vebali de kararı alanlar üzerine olur. Ama bizim yanımızda durulursa Türkiye Suriye'deki Kürtlerin de hamisidir" dedi.

Davutoğlu, Kobani'nin düşmesi durumunda bunda "Türkiye'nin hiçbir dahli hiçbir vebali yoktur'' diyerek bu durumdan PYD'nin sorumlu olacağını söyledi.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye ile sınır hattında bulunan Kobani'de PKK'ya yakınlığı ile bilinen Halk Savunma Birlikleri YPG kuvvetleri uzun bir süredir IŞİD ile savaşıyor.

Son dönemde gittikçe şiddetlenen IŞİD'in saldırıları Türkiye sınırından izlenebilir hale geldi.

Türkiye ile müzakere süreci yürüten PKK'nin Kandil'deki isimlerinden son günlerde sert açıklamalar gelmiş, çözüm sürecinin Kobani'de olup bitene bağlı olduğu söylenmişti. Kürt yetkililer Türkiye'yi IŞİD militanlarına yardım ve destek sağlamakla suçluyor.

HDP milletvekilleri aracılığı ile bir açıklama yayımlayan PKK lideri Abdullah Öcalan da Kobani düşerse çözüm sürecinin de biteceği mesajını iletti.

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Avustralya da koalisyonda

Bu arada Avustralya'da bakanlar kurulu, ülkenin savaş uçaklarının Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)'in Irak'taki hedeflerini vuran koalisyona katılmasını onayladı.

Başbakan Tony Abbot IŞİD'i "dünyaya savaş açmış ölüm tarikatı" olarak tanımladı.