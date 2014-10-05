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Marussia takımının pilotu Jules Bianchi, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Japonya Grand Prix'sinde geçirdiği kazadan sonra alındığı acil ameliyattan çıktı.

Kafasından yara alan 25 yaşındaki pilotun, ameliyatın ardından kendi kendine nefes alabildiği açıklandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Japonya Grand Prix'sinde kaza yapan pilot, hastaneye götürüldüğünde bilinci kapalıydı.

Suzuka pistinin zemini, yarış sırasında yağan yağmur nedeniyle çok kaygandı ve Bianchi'nin kaza yaptığı noktada, hemen öncesinde de bir kaza yaşanmıştı.

Fransız pilot aracın kontrolünü kaybettiği sırada, kurtarma araçları önceki kazaya müdahale ediyordu.

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Spin atıp bariyerlere çarpan F1 otomobili, daha sonra bir kurtarma aracına çarptı.

Kazanın ardından yarışın durdurulduğu anlamına gelen kırmızı bayrak sallandı ve yarış 44 tur sonunda bitirildi.

Tamamlanamayan yarışı Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Japonya'daki 5 bin 807 metrelik Suzuka Pisti'nde yarış normal şartlarda 53 tur üzerinden düzenleniyordu.