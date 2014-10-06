Times: Türkiye 49 rehineyi 180 IŞİD'liyle takas etti

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İngiliz Times gazetesi, Türkiye'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının elinde tutulan 49 kişinin serbest bırakılması için örgütle müzakere ettiği ve bu müzakereler sonucunda aralarında iki İngiliz vatandaşının da bulunduğu 180 IŞİD militanını serbest bıraktığını yazdı.

Gazetenin haberinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nun IŞİD tarafından basılması sonucu rehin alınan diplomatların ve ailelerinin iadesi için IŞİD ile masaya oturulduğu ifade edildi.

"Anti terör yetkilileri Türkiye tarafından serbest bırakılan İngiliz vatandaşı IŞİD militanları Şahbaz Süleyman ve Hişam Folkard hakkında kapsamlı bir inceleme başlatmış durumda" denen haberde, Şahbaz Süleyman'ın 18 yaşında bir öğrenci olduğu, Hişam Folkard'ın ise 26 yaşında olduğu belirtildi.

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Haberde serbest bırakılan IŞİD militanları arasında Batılı ülke pasaportuna sahip birçok kişinin olduğu da ifade edildi.

"Takas edilen IŞİD militanlarının isim listesi Times'a ulaştı. Listede üç Fransız vatandaşı, iki İsveçli, iki Makedon, bir İsviçreli ve bir Belçikalı da var" denen haberde, listeyi Türk hükümetinden bir ismin sızdırmış olabileceği de vurgulandı.

Haberde Türkiye'nin takası gerçekleştirebilmek için bölgedeki aşiretler ve silahlı gruplarla temasa geçtiği de ifade ediliyor.

Serbest bırakılan İngiliz vatandaşı IŞİD militanlarından Hişam Folkard'ın Hristiyan babasına ulaşan gazete, "Folkard'ın babası isminin açıklanmasını istemedi" diyerek, şu demeçlerine sütunlarında yer verdi:

"Açıkçası çok şaşırmıyorum. Her hafta televizyonda bu gençlerin Suriye ve Irak'a gittiğine dair haberler görüyoruz. İki oğlum var ve ikisiyle de çok sık görüşemiyorum. Anneleriyle yaşıyorlardı. Yemen'e gidip İslam eğitimi alacaklarını söylediklerinde tüm ilişkilerimi kesmiştim."

Hişam'ın kardeşi Ömer Folkard'ın da İngiliz anti terör ekiplerince takipte tutulduğu ifade ediliyor ve Hişam'ın Türkiye'ye girip çıkarken kardeşinin pasaportunu kullanmış olabileceği ifade ediliyor.

Erdoğan'a 'takas' sorulmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayı sonunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a uçmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlarken, rehineler için esir takası yapıldığı sorusu üzerine, "Takas oldu veya olmadı. Neticede bizim 49 vatandaşımız, görevlimiz Türkiye'ye geldi" yanıtını vermişti.

Rehinelerin serbest kalmasını 'bir diplomasi zaferi' olarak tanımlayan Erdoğan, "Siyasi noktada, diplomatik bir pazarlıktan bahsediyorlarsa burada tabii ki siyasi, diplomatik bir pazarlık kesinlikle söz konusu" demişti.

'100 cihatçı İngiliz Türkiye'de'

Times gazetesinin pazar sayısında ise, 100 İngiliz vatandaşı IŞİD miitanının örgütten ayrılıp Türkiye'ye geldiği, ancak tekrar İngiltere'ye dönmekten korktukları için Türkiye'de mahsur kaldıkları iddia edildi.

Haberde, "İngiliz vatandaşı cihatçılar IŞİD'den kaçsa da İngiltere'ye dönemiyor çünkü tutuklanmaktan korkuyorlar. Bir kısmı anne ve babalarının vatanı olan Pakistan ya da Bengaldeş'e dönmeyi planlıyor" dendi.