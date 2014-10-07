Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan O'Keefe göçmen politikasından kaygılı

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Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Nöroloji uzmanı Prof. John O'Keefe, İngiltere hükümetine uyarıda bulunarak göçmenlik ve hayvanlar üzerinde araştırmalar ile ilgili mevcut politikaların İngiltere'nin bilim alanındaki konumunu tehlikeye sokabileceğini söyledi.

ABD doğumlu 74 yaşındaki Prof. O'Keefe, dün, May-Britt Moser ve Edvard Moser'la birlikte beynin yer belirleme sistemine ilişkin keşifleriyle Nobel Tıp Ödülü'ne değer bulundu.

John O'Keefe, en iyi bilim insanlarının ülkeye getirilmesinde göçmenlik yasalarının çok büyük bir engel oluşturduğunu; hayvanlar üzerinde deney yapılmasıyla ilgili kuralların da büyük önem taşıyan araştırmalara imkan vermediğini belirtti.

İngiltere hükümetiyse, önde gelen yabancı bilim insanlarına ülkede çalışma olanağı tanındığını savunuyor.

Amerikan ve İngiliz vatandaşı olan Prof. John O'Keefe, meslek hayatına Kanada'daki McGill Üniversitesi'nde başlamış; daha sonra İngiltere'deki UCL'e (University College London) geçmişti.

O'Keefe, "Göçmenlik yasaları çok, çok büyük engel yaratıyor. Birisini İngiltere'ye getirmek ve göçmenlik engellerini aşmak için nasıl bir süreçten geçilmesi gerektiğini ben gayet iyi biliyorum. İmkansız demiyorum ama, İngiltere'yi, kapısı daha açık bir yer haline getirmenin yolları araştırılmalı." dedi.

"Bilimin uluslararası nitelik taşıdığını" söyleyen Prof. John O'Keefe, "En iyi bilim insanları her yerden gelebilir. Kapı komşumuz veya dünyanın herhangi bir yerindeki küçük bir köyde de yaşıyor olabilirler. Buraya gelebilmelerini kolaylaştırmalıyız. İngiltere, bilim alanında elindeki imkanlardan çok daha fazlasını gerektiren işlere girişiyor. Bunu yapmaya devam etmeliyiz ve bilim insanlarını buraya getirtmeyi kolaylaştırmalıyız." şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı David Cameron 2015 yılına dek net göçmen sayısını yılda 100 binin altına çekme taahhüdünde bulunmuştu.

BBC Radyo 4'e mülakat veren Prof. O'Keefe, birçok yönden İngiliz kültürünü çok çekici bulduğu için İngiltere'ye taşınmayı kararlaştırdığını anlattı; "BBC'yi beğeniyordum, müthiş bir kuruluş olduğunu düşünüyordum, hala da düşünüyorum. İngiliz ulusal sağlık hizmetlerini, İngiliz haritacılık kurumunu beğeniyordum. Hafta sonları yürümekten hoşlanıyorum. Aynı zamanda kültürel çeşitliliği de beni çekiyordu." dedi.

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İngiltere'de hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin geleceğine ilişkin kaygılarını da dile getiren Prof. O'Keefe, "Tıp ve biyoloji alanında ilerleme sağlamak istiyorsak hayvanları kullanmamız şart. Bu alandaki düzenlemelerin araştırmaları zorlaştırmaya ve kısıtlamaya başladığından kaygı duyuyoruz." dedi.

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmaları düzenlemekten sorumlu bakan yardımcısı Norman Baker ise, bu tür deneylere tamamen son vermek istiyor.