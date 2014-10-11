DSÖ: Ebola'dan ölenlerin sayısı 4 bin'i geçti

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Dünya Sağlık Örgütü, Ebola salgınında ölenlerin sayısının 4 bin'i geçtiğini açıkladı.

DSÖ'ye göre salgından en fazla etkilenen Batı Afrika ülkeleri olan Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 4024 kişi hayatını kaybetti.

Bunlar Ebola olduğu teyit edilen ya da tahmin edilen vakalar.

Senegal'de sekiz, ABD'de de bir kişi kanamalı ateş sonucu öldü.

Örgüt, şimdiye kadar çoğunluğu Batı Afrika'da 8.399 Ebola vakasının görüldüğünü belirtti.

Bu arada Liberya Parlamentosu, 2316 kişinin öldüğü ülkede Ebola salgını nedeniyle cumhurbaşkanına ilave yetkiler tanınmasına yönelik bir yasa önerisini reddetti.

Cumhurbaşkanı Ellen Johnson Sirleaf, salgın nedeniyle olağanüstü durum ikan etmişti. Olağanüstü durum, cumhurbaşkanına karantina bölgeleri ilan etme yetkisi veriyor.

Ancak Bhofal Chambers adlı bir milletvekili bu ilave yetkilerin Liberya'yı bir polis devletine çevirebileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler, salgında şimdiye kadar Batı Afrika'da görevli 233 sağlık çalışanının öldüğünü açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Başkan Yardımcısı Bruce Aylward, Gine, Liberya ve Sierra Leone'de salgınla mücadelede yetersiz kalındığını söylemiş hastalıkla mücadele için daha fazla yardım çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan İspanya'da yedi kişi daha hastalık riskine karşı gözlem altına alındı.

ABD ve İngiltere'de önlemler

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Bu kişiler arasında İspanya'da hastalığa yakalanan ilk kişi olan İspanyol hemşire Teresa Romero ile teması olan iki kuaförün de bulunduğu belirtiliyor.

Romero, Batı Afrika'da hastalığa yakalanan iki İspanyol misyonerden birini tedavi eden ekipte yer almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde de New York'taki JFK dahil beş büyük havaalanında hastalığa karşı alınan önlemler hafta sonunda yürürlüğe konacak.

Önlemler, hastalığın görüldüğü ülkelerden gelen yolcuların ateşinin ölçülmesini de içeriyor. Bu çerçevede günde ortalama 150 kişinin ateşinin ölçüleceği tahmin ediiyor.

ABD'de hastalığa yakalanan ilk kişinin öldüğü açıklanmıştı.