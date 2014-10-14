Romanya’da “ajan başbakan” tartışmaları

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Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu, bir televizyon programında 2 Kasım'da cumhurbaşkanı adayı olarak seçime katılacak olan Başbakan Victor Ponta’nın Romanya İstihbarat Örgütü SIE’de yıllarca "gizli ajan" olarak çalıştığını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken ortaya atılan bu iddia Romanya siyaset hayatını iyice karıştırdı. Sosyal Demokrat partinin lideri Başbakan Victor Ponta, Cumhurbaşkanı Basescu’nun görevde bulunduğu on yıl boyunca hep yaptığı gibi şimdi de yalan söylediğini iddia ediyor. Ancak gazetecilerin sorularını da net yanıtlamıyor.

Bir soru üzerine Başbakan, “İstihbarat kurumunda çalışmış bile olsam bunu açıklamam” demekle yetindi. Cumhurbaşkanı ise, elinde maalesef kamuoyuna açıklayabileceği kanıt bulunmadığını, çünkü hükümetin belgelerin ortaya çıkmasını engellediğini söylüyor.

Victor Ponta hükümeti tarafından çıkarılan bir kanun, devletin istihbarat kurumlarında sadece hâlâ çalışan istihbarat görevlilerinin değil, geçmişte çalışanların da adının açıklanmasını yasaklıyor.

2 kademeli olarak gerçekleşecek olan Romanya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2 Kasım'da yapılacak olan ilk turunda Sol-sosyalist kesimlerin adayı Victor Ponta ve Merkez Sağın adayı Klaus Jonannis’in ikinci tura kalması bekleniyor.

Son anketler 16 Kasım'da gerçekleşecek olan ikinci turda Victor Ponta'nın oyların yaklaşık yüzde 57’sini alacağına işaret ediyor.