Türkiye BM Güvenlik Konseyi'ne giremedi

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Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde istediği koltuğu alamadı.

2015-2016 Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için, Yeni Zelanda, İspanya ve Türkiye yarıştı.

'Batı Avrupa ve diğerleri' grubunda bu yıl sonu boşalacak olan iki koltuk için yarıştı üç ülke yarışıyordu.

Seçimler New York'taki BM Genel Kurulu'nda yapıldı.

Oylamaların ilk turunda Yeni Zelanda 145 oy alarak Güvenlik Konseyi üyeliğine hak kazandı. 109 oy alan Türkiye ile 121 oy alan İspanya ise ikinci tura kaldılar.

İkinci tur seçimi sonunda Madrid 120, Ankara ise sadece 73 oy alabildi.

BM Genel Kurul Başkanı Sam Kutesa, ikinci turdan da bir netice alınamayınca en fazla oyu alacak ülkenin kazanacağı üçüncü tura geçildiğini bildirdi.

Üçüncü turdaki oylamada geçici üyeliğe İspanya seçildi.

BM Güvenlik Konseyi seçimleri için bir haftadır New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da seçimleri BM Genel Kurulu'nda izledi.

'İlkelerimizden vazgeçemezdik'

Çavuşoğlu "Daha fazla oy almak için ilkelerimizden vazgeçemezdik" dedi.

Konsey'de 'Batı Avrupa ve diğerleri' grubundan Lüksemburg ile Avustralya'nın görev sürelerinin bu yıl sonunda dolması üzerine boşalacak koltuğa, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Yeni Zelanda ile İspanya oturacak.

Türkiye'nin içinde bulunduğu grup dışında diğer bölgeler için Konsey'e yalnızca birer ülke aday olmuştu.

Türkiye, 2008 yılında Güvenlik Konseyi için gittiği seçimde rakibi olan Avusturya ile İzlanda karşısında 151 gibi rekor oyla ilk turda birinci gelmiş ve büyük bir diplomatik zafere imza atmıştı.

Türkiye 48 yıl aradan sonra yeniden BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi olmaya hak kazanmıştı.

Türkiye'nin yanı sıra 2008 yılındaki BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği yarışında Avrusturya 133, İzlanda ise 87 oy alabilmişti.

Konsey'in 5 daimi üyesi ile 10 geçici üyesi ülke bulunuyor.

10 geçici üyenin her biri 2 yıl için seçiliyor.

Daimi üyeler ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in Konsey'de veto hakkı bulunurken geçici üyelerin böyle bir hakkı bulunmuyor.