Plastik atık düşmanı Hollandalı genç

Telif hakkı c

20 yaşındaki Hollandalı Boyan Slat'ın misyonu okyanusları yüzen plastik yığınlarından kurtarmak.

Slat denizdeki plastiği toplama fikrini 16 yaşında Yunanistan'da dalış yaparken bulmuş.

Slat "Balıktan çok plastik vardı" diyor.

Şoke olduğunu, bu soruna belirli bir çözüm olmadığını öğrendiğinde de daha da şaşırdığını anlatıyor.

Son 30-40 yılda okyanuslara milyonlarca ton plastik girdi. Şu anda küresel düzeyde 288 milyon plastik üretiliyor ve bunun yüzde 10'u okyanuslara giriyor. Çöp kanalizasyonlardan nehirlere gidiyor. Yani yere attığınız pipet, sigara izmaritleri sonunda okyanuslara ulaşabiliyor.

Akıntılarla taşınan plastik beş farklı noktada toplanıyor. En büyüğüyse Hawaii ve California arasındaki Büyük Okyanus Çöp alanı.

Plastik yığınları büyük alanlarda akıntılarla dönüp durduğundan temizlenmesi de çok büyük bir sorun.

Telif hakkı v

Slat, "Çoğu insan bunun üzerinde yürüyebileceğiniz plastik adaları gibi olduğunu düşünüyor. Ama böyle değil. Milyonlarca kilometrekarelik bir alana yayılıyor. Yani bir gemiyle gidip temizlemeye kalkarsanız bu iş binlerce sürebilir. Sadece bu değil, para ve harcanan enerji anlamında da çok maliyetli olur. Ayrıca balıklar da kazara ağlara yakalanabilir" diyor.

Bariyerlerle temizlik

Slat'ın projesi okyanus yatağına bir dizi yüzen bariyer yerleştirip plastiğin yakalanıp okyanus akıntıları sayesinde belli alanlarda toplanmasını öngörüyor. Deniz yaşamının da bariyerlerin altından geçip zarar görmeyeceğini belirtiyor.

Boyan Slat önce projesine sponsor bulamadığını anlatıyor. Daha sonra projesini internete koyduğundaysa 15 gün içinde 80 bin dolarlık bütçe toplamış.

Telif hakkı BBC World Service

BM Çevre Koruma Programı okyanusun her bir kilometrakaresinde 13 bin parça plastik yüzdüğünü söylüyor. Ancak akıntıların yoğun olduğu yerlerde bu sayı milyonlara çıkıyor ve kazayla bunları sindiren deniz canlıları plastik midelerini doldurduğu için açlıktan ölüyor.

Albatros ve yüzen plastikleri deniz anası sanan kaplumbalağar özellikle olumsuz etkileniyor.

Uzmanlar endüstriyel plastik atıkların 80'li yıllardan bu yana yarı yarıya azaldığını söylüyor. Ancak tüketicilerin attığı mamül plastik ürünler hala büyük bir sorun ve gelecekte insanoğluna çok büyük bir bedel ödetebilir.