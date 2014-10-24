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Avustralya'da cerrahlar, dünyada ilk kez "ölmüş bir kalp" kullanarak kalp nakli gerçekleştirdi.

Normal şartlarda kalp nakilleri, beyin ölümü ilan edilmiş ancak kalpleri hala atmaya devam eden vericilerden yapılır. Alınan kalp yaklaşık dört saat kadar buz üzerinde bekledikten sonra hastaya nakledilir.

Sidney'deki St Vincent hastanesinden bir ekip ise 20 dakikaya kadar uzayan bir süre boyunca atmayı bırakmış kalpleri yeniden canlandırıp sonra da nakletmeyi başardı.

Nakledilen kalplerden ilkini alan bir hasta, bir on yıl kadar genç hissettiğini ve şu anda "farklı bir insan" gibi olduğunu söyledi. İki ay önce nakil ameliyatını olan Michelle Gribilas 57 yaşında.

Gribilas'tan sonra iki kişiye daha aynı şekilde nakil yapıldı.

Kalp nakledilen tüm organlar içinde çalışmayı bıraktıktan sonra kullanılamayan tek organdı.

Kalp Kutusu

Sidney'de kullanılan bu yeni teknikte ise kalbi canlandırmak için "Kalp Kutusu" adı verilen bir makine kullanılıyor.

Kalp sıcak bir ortamda muhafaza ediliyor, kalp atışı tekrar sağlanıyor ve kalp kasındaki hasarı önlemek için besleyici bir sıvı kullanılıyor.

Hastanenin organ nakli ünitesinin başında bulunan Profesör Peter MacDonald "Bu büyük ilerleme bağışlanan organların sayısının kısıtlı olmasının önüne geçmek için ciddi bir yol katedildiği anlamına geliyor" dedi.

Kalp kutusunun nakledilmeye uygun organ sayısını artırrarak yüzde 30 daha fazla hayat kurtarabileceği tahmin ediliyor.

İngiliz Kalp Vakfı da gelişmeyi mutlulukla karşıladı.

Vakıfta çalışan kardiyoloji hemşiresi Maureen Talbot, BBC'ye "Bu gelişme olmasaydı halen kalp bağışlanmasını bekleyecek olan hastaların bu kadar iyi bir şekilde iyileşmelerini görmek harika" diyor.