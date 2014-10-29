Ermenek madeni Haziran'da kapatılmıştı

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Karaman'ın Ermenek ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen su baskınında mahsur kalan 18 işçiye ulaşmak için kurtarma çalışmaları gece boyu devam edecek.

Kaçmayı başaran işçiler, ocağın yeraltı su seviyesinin altında bulunan 350 metrelik bölümünde bir anda galeriye su dolmaya başladığını anlatıyor.

Bu bölümde çalışan işçilerden 8'i kendi çabalarıyla kurtulmayı başarırken, 18 işçi su ile dolan bölümü geçemedi.

Olay yerine giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yaklaşık her iki saatte suyun bir metre arttığını belirterek, ''zaman aleyhimize işliyor'' dedi.

Bakan Yıldız, "Mersin, Konya, Karaman ve Ermenek'ten bizim ihtiyacımız olan jeneratör, pompa ve her türlü kabloların sevkıyatı yapılıyor. Şu anda pompanın bir tanesi çalışmaya başladı. İkincisi de kuruluyor. O da inşallah bir süre sonra deşarj etmeye başlayacak. Ama daha güçlü pompaların da bir yandan sevkıyatını yapıyoruz. Montajıyla beraber daha hızlı, daha seri bir işlem yapmış olacağız.'' diye konuştu.

Kurtarma çalışmasının yavaş gittiğini söyleyen çevreler ise ikinci bir pompanın neden daha çabuk kurulamadığını eleştiriyor.

Taşeron firma

Taner Yıldız'a eşlik eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan da yer altında ciddi bir su birikintisi olduğunu söyleyerek ''Pompa, boru, jeneratör gibi eksikliklerimiz var. Onların süratle, Konya, Karaman ve Mersin'den temin edilmesi yoluna gidildi.'' dedi.

Çok üzüntülü olduklarını ifade eden Lütfi Elvan, madenin bir taşeron vasıtasıyla işletildiğini zannettiklerini belirterek ''Bunların detayları, bununla ilgili tahkikat Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız tarafından yapılacaktır." diye kaydetti.

Bakan Yıldız, kazanın meydana geldiği madenin geçtiğimiz Haziran ayındaki denetimlerden sonra bir süreliğine kapatıldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Taner Yıldız, ''Haziran ayındaki yaptığımız denetimlerde, bu ocakta bir kısım eksiklikler tespit edilip kapatılmıştır. Bunun üzerine yine o eksikliklerin giderilmesi ile alakalı süre verilmiştir. Tanınan süre içinde eksiklikleri giderdiler ve takribi 3 ay sonra tekrar işletmeye açılmıştır ama bu su nereden deşarj oluyor, buraya hangi kotlardan, hangi seviyelerden, önceki işletilen madendeki biriken sular mı buraya akıyor, onlar mı boşaldı, yoksa herhangi bir kaynaktan mı besleniyor, bunlar üzerinde çalışmalar tamamlandıktan sonra inceleme yapılacak" diye konuştu.

Soma işçileri Ermenek'e gidiyor

Soma'da maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara'ya protesto yürüyüşü kararı kararı alan maden işçileri Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında su baskını haberini alınca yürüyüşlerini yarıda keserek Ermenek'e yola koyuldu.

Manisa'nın Soma ilçesinde Mayıs ayında 301 kişinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasının meydana geldiği Eynez Maden Ocağı ile aynı şirket tarafından işletilen Atabacası Maden Ocağı'nda çalışan yaklaşık 400 işçi bu ayki ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle Ankara'ya doğru yürüyüşe başlamıştı.

Ermenek'teki su baskınını ve mahsur kalan işçileri öğrenen protestocu gruptan bir kısmı Soma'ya geri dönerken diğerleri otobüslere binerek Karaman'a gitme kararı aldı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi'nden Cafer Bülbül, "Oradaki işçilere ve ailelere destek olmak istiyoruz. Onların acılarını en iyi biz anlarız" diye konuştu.