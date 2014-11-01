Avrupa'daki Kobani eylemlerinden notlar

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Aralarında Nobel Barış Ödülü sahiplerinin, akademisyenlerin, aydınların, yazarların, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de bulunduğu binlerce kişinin çağrısı ile ilan edilen Dünya Kobani ile Dayanışma Günü'nde, dünyanın dört bir yanında insanlar sokaklara döküldü.

Beş kıtada en az 30 ülkede ve 92 kentte yapılan eylemlerde, Suriye'nin kuzeyindeki kentlerinde Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı direnen Kobani halkına destek mesajları verildi.

Sosyal medyada da #GlobalDay4Kobane etiketiyle eylemlerden fotoğraflar paylaşıldı.

İngiltere'deki eylemlerin en büyüğü başkent Londra'nın merkezindeki Trafalgar Meydanı'ndaydı.

Binlerce kişinin katıldığı gösteride "Kobani'yi kurtarın", "Direnişi destekleyin" ve "Sessizliğiniz çocukları öldürüyor" yazılı pankartlar ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu bayraklar taşındı.

Fransa'da da, başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilerde, Kobani halkına yardım edilmesi istendi.

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Avrupa'nın bazı kentlerindeki eylemleri takip eden muhabirlerimizin BBC Türkçe için aktardıkları notlar ise şöyle:

Ayça Tolun (Köln-Almanya)

1 Kasım Dünya Kobani ile Dayanışma Günü'nde, Almanya'da Berlin, Frankfurt, Köln, Hannover ve Bremen kentlerinde yürüyüşler düzenlendi. Alman polisi beş kentteki toplam katılımcı "birkaç bin olarak" ifade ediyor. Tüm yürüyüşlerin şu ana kadar sakin geçtiği belirtiliyor.

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Kürtlerin yoğun yaşadığı ve Almanya'daki çeşitli Kürt örgütlerinin merkezlerinin bulunduğu Köln'deki yürüyüşe yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Dini tatil günü olması ve Almanya'da yazdan kalma ılık ve güneşli bir gün yaşanması nedeniyle, Köln'deki Kobani Dayanışma Yürüyüşü de Almanya'nın diğer kentlerinde olduğu gibi bir çeşit piknik havasında geçti.

Köln'de de yürüyüşe çoluk çocuk ve bebek arabalarıyla katılan yerli ve göçmen ailelerin çokluğu dikkat çekti.

Ayrıca başka zamanlarda protesto gösterisi olsa bile, aynı mekanı paylaşmaktan imtina eden Kürt örgütleri bugün birlikte hareket ettiler.

Nitekim Köln'deki yürüyüste KDP, PKK, PYD, Alevi ve Yezidi örgütleri faşizm karşıtı Alman gruplarla ve cesitli Alman sol örgütlerle birlikte yürüdüler. Almanya Parlamentosu'ndaki iki muhalefet partisinden biri olan Sol Parti de yürüyüşe destek verdi.

Yürüyüş boyunca taşınan pankartlarda; "IŞID Kobani'den defol", "IŞID Kürdistan'dan defol", "ISID terörüne dur deyin" ve "Kobani'ye daha cok destek" gibi sloganlar yazılıydı.

Yusuf Özkan (Lahey-Hollanda)

Hollanda'nın hükümet merkezi Lahey'de de binlerce kişi Kobani ile dayanışma için sokaklardaydı.

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Lahey'de "1 Kasım Dünya Kobani ile Dayanışma Günü" nedeniyle, Hollanda'daki Kürt örgütler ile Türkiye ve Hollanda kökenli bazı grupların desteğiyle bir yürüyüş düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçiliği'nin karşısında bulunan Malieveld'de toplanan 3 binden fazla kişi Kürtçe, Türkçe ve Hollandaca sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti.

Eylemde, Türk hükümetinin tutumuna da tepki vardı. Göstericiler, "Terörist Erdoğan", "Katil Erdoğan" ve "Katil IŞİD" şeklinde sloganları attı.

Yürüyüşte atılan sloganlardan bazıları da "Kadın satıcısı IŞİD", "Yaşasın Kobane direnişi", "Kobane yalnız değildir" , "Yaşasın YPG direnişi" oldu.

Eylemciler "Her yer direniş, her yer Kobane", "Yaşasın Kobane direnişi"' "Kobane ile dayanışma" yazılı pankartlar taşıdılar. Yürüyüşte YPG bayrakları ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterlerinin yanısıra ABD bayrağı da taşındı.

Göstericiler kısa bir yürüyüşün ardından yeniden Malieveld Parkı'na döndü.

Yapılan konuşmalarda, Kobani'deki Kürt direnişçilerin bir yıldan beri cihat yanlısı radikal gruplarla mücadele ettiği vurgulandı ve Kobane'nin yalnız bırakılmaması istendi.

Övgü Pınar (Roma-İtalya)

İtalya'da Roma, Milano, Bologna, Floransa ve Palermo'nun da aralarında bulunduğu birçok kentte Kobani'ye destek gösterileri düzenlendi.

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Başkent Roma’daki gösteri yerel saatle 15.30'da kent merkezindeki Esquilino Meydanı'nda başladı.

Buradan yaklaşık iki kilometre uzaktaki Santi Apostoli Meydanı'na doğru yürüyen kortejde yaklaşık 500 kişinin bulunduğu belirtildi.

Yürüyüş sırasında İtalyanca, Kürtçe ve Türkçe olarak "Kürdistan faşizme mezar olacak", "Her yer Kobani, her yer direniş", "Özgür Kürdistan", "Hepimiz Kobaniliyiz, hepimiz peşmergeyiz" gibi sloganlar atıldı.

Zaman zaman Abdullah Öcalan'a özgürlük çağrıları da yapılırken, Türkiye ve Türk hükümeti karşıtı sloganlar da dikkat çekti.