Meksika'da kayıp öğrenci olayında kilit isme tutuklama

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Meksika'da polis, Eylül ayında protesto gösterisi yapan 43 öğrencinin kaybolması sonrasında hakkında tutuklama emri çıkarılan kaçak İguala belediye başkanının yakalandığını açıkladı.

Açıklamada Belediye Başkanı Jose Luis Abarca'nın başkent Mexico City'de federal polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Meksikalı yetkililer Abarca'yı, polise 43 öğrencinin kaybolduğu gün olan 26 Eylül'de öğrencilere müdahale emri vermekle suçlamıştı.

Görgü tanıkları, halen kayıp olan öğrencilerin polis araçlarına bindirildiğini anlatıyorlar.

Meksika federal emniyet müdürlüğü sözcüsü Jose Ramon Salinas, Abarca ile eşi Marie de los Angeles Pineda'nın tutuklandığını Twitter hesabından doğruladı.

Toplu kayıp olayının meydana geldiği Iguala'da polisler öğrencilere müdahale emrini belediye başkanından aldıklarını söyleyince, Meksikalı yetkililer Abarca ve eşi Pineda hakkında tutuklama kararı çıkarmışlar ancak çift bulunamamıştı.

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Yetkililer, belediye başkanının polise, eşinin o gün yapacağı bir konuşmanın öğrenciler tarafından protesto edilmesini engelleme emri verdiğini söylüyorlar.

Yakındaki bir öğretmen okulunda okuyan öğrenciler o gün protesto gösterisi yapmak ve kampanyaları için para toplamak için Iguala'ya gitmişlerdi. Polisin müdahalesi ardından bir daha da görünmediler.

Polisin öğrencileri bir uyuşturucu çetesine teslim ettiği öne sürülüyor.

Yapılan aramalar sırasında bölgede toplu mezarlar saptandı ama yapılan ilk tahliller bulunan cesetlerin öğrencilere ait olmadığına işaret ediyor.

Daha sonra başka cesetler de bulundu ve yetkililer ilk tahlillerin yanlış sonuç vermiş olabileceğini yeni testler yapıldığını söylüyorlar.

Meksika medyasında yer alan haberlere göre, kaçak belediye başkanı ve eşi Mexico City'de bir apartman dairesinde yakalandı ve sorguya alındı.

Yetkililer bu sorgudan kayıp öğrencilerin akıbeti hakkında ipuçları elde etmeyi umuyor.