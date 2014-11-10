Sırp ve Arnavut başbakanlar arasında Kosova gerginliği

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Sırbistan ve Arnavutluk başbakanlarının Belgrad'da düzenledikleri ortak basın toplantısı gergin anlara sahne oldu. Sırbistan Başbakanı Aleksandr Vuçiç, "provokasyon yapmakla" suçladığı Arnavut meslektaşı Edi Rama'nın elini sıkmadan toplantı salonundan ayrıldı.

Edi Rama, 68 yıl sonra Sırbistan'ı ziyaret eden ilk Arnavutluk Başbakanıydı.

Rama'nın gezisinin Sırbistan-Arnavutluk ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olması umuluyordu.

Ancak Rama basın toplantısında Vuciç'e hitaben, "Kosova konusunda pozisyonlarımız tamamen zıt. Ancak ortada bir gerçek var ve bu durum değiştirilemez. Kosova bağımsızlığını ilan etti ve Uluslararası Adalet Divanı da bu karar saygı gösterilmesi gerektiği yolunda hüküm verdi" dedi.

Rama ayrıca Sırbistan'dan Kosova'nın bağımsızlığını tanımasını istedi.

Sinirlenen Vuciç ise Rama'ya şu sözlerle yanıt verdi:

"Bu basın toplantısındaki provokasyondan dolayı büyük hayalkırıklığı yaşadığımı belirtmem gerek. Gene de şunu da söylemeliyim ki, Sırbistan iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışacak, siyasi ve ekonomik işbirliğimizin artırılması için de elinden geleni yapacaktır."

Vuciç, "Hiç kimsenin Sırbistan'ı Belgrad'da küçük düşürmesine izin vermeyeceğim" diyerek basın toplantısını noktaladı.

Sırbistan Kosova'yı tanımıyor

Nüfusunun büyük çoğunluğu Arnavut olan Kosova, 2008'de Sırbistan'dan ayrılarak tak taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.

Türkiye dahil 100'den fazla ülke Kosova'yı bağımsız bir ülke olarak tanıdı.

Sırbistan ise Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor. Belgrad yönetimi Kosova'yı dini, kültürel ve milli kimliklerinin beşiği olarak görüyor.

Arnavutluk ve Sırbistan arasında geçen ay Belgrad'da oynanan 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçı da çıkan olaylar nedeniyle yardım kalmıştı.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Kosova'yı da kapsayan ''Büyük Arnavutluk" haritası maket helikopterle sahaya indirilmiş; gelişme sonrası hem bazı Sırp taraftarlar sahaya girmiş, hem de bazı futbolcular birbirlerine saldırmışlardı.