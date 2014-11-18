Hamas: Kudüs'te devrim oluyor

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Kudüs'te sabah saatlerinde silahlı iki kişinin sinagoga düzenlediği saldırıda en az dört kişi öldü, yedi kişi de yaralandı. Saldırıyı Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin silahlı kanadı üstlendi.

Saldırıyla ilgili BBC'ye konuşan Hamas sözcüsü Gazi Hammad, "Kudüs'te devrim oluyor" dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "saldırıya yanıtımız sert olacak" açıklamasını yaptı.

Gazi Hammad, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail hükümeti yerleşimcileri durdurmak adına hiçbir çaba göstermedi, hiçbir adım atmadı. Radikal dindarlar Mescid-i Aksa'ya saldırırken, Filistinlilere saldırırken onları durdurmadı. Kudüs'te bir devrim oluyor, orada bir ayaklanma başladı. Kentte bir gerginlik var ve hükümet bunu durdurmak için, Filistinlileri korumak için hiçbir şey yapmadı. Ama öte yandan yerleşimcileri ve Filistinlilere saldıranları korumaya devam etti."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıdan 'Filistinlileri şiddete teşvik ettiklerini' söylediği Hamas ve Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas'ı sorumlu tuttu.

Hamas ise AFP'ye yaptığı açıklamada saldırıların "Öldürülen Filistinli otobüs şoförünün intikamı olduğunu" söyledi.

Netanyahu: Yanıtımız sert olacak

Har Nof mahallesindeki sinagoga düzenlenen saldırıda, ellerinde balta ve bıçaklarla giren iki saldırganın olay yerinde İsrail polisi tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

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İsrail Emniyet birimi sözcüsü Micky Rosenfeld, saldırıda ibadet edenlerin hedef alındığını belirtti. Yaralananlar Kudüs'te tedavi altına alındı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yazılı açıklamasında, saldırıdan Filistinlileri 'kışkırtmakla' suçladığı Hamas ve Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'ı sorumlu tuttu ve "İbadet etmeye gelen Yahudilerin, katiller tarafından vahşice öldürülmesine yanıtımız sert olacak" dedi.

Filistinli bir otobüs şoförü dün, Kudüs'te Yahudi yerleşimleri ve Filistin mahallelerine yakın bir yerde aracında asılı bulunmuştu.

Kudüs'ten bildiren BBC muhabiri Michael Shuval, İsrail polisinin dün ölen otobüs şoförü Yusuf Hasan el Ramuni'nin otopsi raporunun tamamlandığı ve intihar ettiğinin anlaşıldığı yönündeki açıklamasını tweet attı.

Ailesi ise Ramuni'nin İsrailli yerleşimciler tarafından öldürüldüğünü savunuyor.

AB'den taraflara 'sükunet' çağrısı

Associated Press (AP) haber ajansının aktardığına göre polis sözcülerinden Lubi Samri, saldırganların Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Birliği Dışişleri Sorumlusu Federica Mogherini, saldırıyı kınadı ve "terör" olarak tanımladı.

Mogherini olayların yatışması için tarafları sükunete davet etti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sabah Har Nof'taki sinagoga yapılan saldırıda en az dört kişi hayatını kaybetti. Bu saldırı ancak barış yönündeki adımlara zarar verir. Bu yapılan terör suçudur, ibadet edenlere yapılan bu saldırı kınanmalıdır."

İngiltere ziyareti sırasında konuşan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise saldırıyı "anlamsız bir vahşet" olarak tanımladı ve Filistinli liderleri saldırıyı en sert biçimde kınamaya çağırdı.

Filistin Yönetimi Lideri Mahmud Abbas da yazılı açıklamasında sivillere yönelik saldırıları kınadığını duyurdu.

Mescid-i Aksa gerginliği

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Kudüs'te sivil yayalara düzenlenen saldırılar ve İsrail'in Doğu Kudüs'te yerleşimleri artırma planları nedeniyle Filistin ve İsrail arasındaki gerginlik son bir ayda tırmandı.

Geçen ay sonu, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da daha fazla ibadet etmesi için yürütülen kampanyanın önemli isimlerinden Haham Yehuda Glick'e saldırıp öldüren bir Filistinlinin İsrail polisi tarafından vurularak öldürülmesi gerginliği tetiklemişti.

Filistinliler bu olayın provokasyon olduğunu belirtip protesto gösterileri düzenlemişti.

Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından geçici olarak ibadete kapatılması üzerine Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginlik artmış, geçtiğimiz haftalarda Batı Şeria ve Tel Aviv'deki bıçaklı saldırılarda iki İsrailli ölmüş ve İsrail askerinin Batı Şeria'da açtığı ateşte de bir Filistinli hayatını kaybetmişti.