İngiltere'de 'Kara Cuma' çılgınlığı

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İngiltere'de polis Şükran Günü'nden sonraki büyük indirimlerin yapıldığı "Black Friday-Kara Cuma" için süpermarketler ve alışveriş merkezlerine yığılan kalabalık nedeniyle alarma geçti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren süpermarket ve alışveriş merkezleri önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Kara Cuma'da yüzde 70'e varan indirimler insanları büyük bir alışveriş çılgınlığına sürüklüyor.

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Daha öğle saatlerine gelinmeden birçok saldırı ve yaralanma olayı kaydedildi.

Manchester’da kafasına televizyon düşen bir kadın hafif şekilde yaralandı.

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Manchester polisi, Twitter’dan "Bu sabahki indirimlerde şimdiden en az iki kişi tutuklandı, sakin olun millet! " mesajı gönderdi.

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Bir alışveriş merkezinde de iki yüzden fazla insan "stokların tükendiği" anonsuna rağmen mağazayı terk etmeyi reddetti.

"Black Friday" aslında bir Amerikan geleneği.

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Şükran gününden sonraki ilk Cuma yapılan indirimler son yıllarda İngiltere ve Kanada'da da uygulanmaya başlandı.