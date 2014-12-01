Uruguay'da seçimleri solcu aday kazandı

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Uruguay'da yapılan seçimlerde oyların yüzde 50'den fazlası sayıldı. Buna göre solcu aday Tabare Vazquez yaklaşık yüzde 53 oy alırken sağcı rakibi ise yüzde 41 oyda kaldı.

Seçimlerde iktidardaki Geniş Cephe'nin adayı Tabare Vazquez ve Ulusal Parti adayı Lacalle Pou yarıştı.

Pou seçimleri kaybettiğini kabul etti.

Anayasa, Devlet Başkanı Jose Musica'nın yeniden aday olmasına izin vermemişti.

2005 - 2010 yılları arasında ülke yönetiminin başında bulunan Vazquez, Ekim ayında seçimlerin ilk turunu kazanmıştı.

Bu seçimlerde yüzde 46 oy alarak çoğunluğun oyuna erişememişti.

Sonuçların açıklanmaya başlanması sonrası başkent Montevideo'de binlerce kişi sokaklara dökülerek kutlamalar yaptı.

Vazquez sosyal harcamaları artırmayı ve ekonominin iyi durumunu muhafaza etmeyi vaat ediyor.

Vazquez ayrıca eğitim sisteminde reforma gideceğini ve suçlarla mücadele edeceğini belirtiyor.