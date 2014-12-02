IŞİD lideri Bağdadi'nin eşi ve oğlu gözaltında

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Lübnan ordusu, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin eşinin ve oğlunun Suriye sınırında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Bağdadi'nin eşi ve oğlunun 10 gün kadar önce Lübnan'a girdikten sonra gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada isim verilmedi.

Lübnan'da yayımlanan El-Safir gazetesi ise Bağdadi'nin Suriye vatandaşı eşinin Lübnan Savunma Bakanlığı'nda sorgulandığını bildirdi.

Gözaltındaki bu kişinin, Bağdadi'nin eşlerinden biri olduğu belirtiliyor.

''İlk eşi Iraklı'

Amerikan Associates Press haber ajansı, Bağdadi'nin ilk eşinin Irak vatandaşı Suja el-Dulaimi olduğunun düşünüldüğünü aktardı. El-Dulaimi'nin Suriye'de tutuklandığı ve bu yılın başında El Kaide'nin Suriye koluyla gerçekleştirilen bir tutuklu takası kapsamında serbest bırakıldığı iddia ediliyor.

Ebu Bekir El Bağdadi ise Haziran ayında IŞİD'in Irak ve Suriye'de ele geçirdiği alanlarda "halifelik" ilan etmişti.

IŞİD geçen ay, Bağdadi'nin Kuzey Irak'taki Musul kenti yakınlarında koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında öldüğü veya yaralandığına dair haberleri yalanlamıştı.

IŞİD ve Suriye merkezli bir başka cihatçı grup olan Nusra Cephesi'nin elinde yaklaşık 20 Lübnan askeri rehine olarak bulunuyor.

Bu iki örgüt, Lübnan hapishanelerindeki militanlarının serbest bırakılmaması durumunda rehineleri öldüreceğini söylüyor.

Lübnan güvenlik güçleri son dönemde, IŞİD'in etkisini artırmak amacıyla ülkede saldırı hazırlığında olmakla suçlanan birçok cihatçıyı tutuklamıştı.