İsveç'te hükümet krizi: Merkez sol koalisyon çöktü

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İsveç'te Sosyal Demokrat Parti'nin liderliğinde kurulan koalisyon hükümeti sadece iki ay görevde kalabildi.

Merkez sol azınlık hükümeti, 2015 bütçesini İsveç Parlamentosu'ndan geçiremedi.

Bugünkü oylamada aşırı sağ ve merkez sağ partiler birleşince, bütçe tasarısı 153'e karşı 182 oy ile reddedildi.

Bu gelişme üzerine Başbakan Stefan Löfven 22 Mart'ta erken genel seçime gidileceğini açıkladı.

Löfven vergileri artırmak ve sosyal harcamaları artırmak istiyordu.

Ama aşırı sağ İsveç Demokratları Partisi bütçeye onay vermeyince hükümet de çökmüş oldu.

Parlamentodaki oylama öncesi hükümetin çökeceğini beklentisi ile İsveç Seçim Kurulu ilgili kurumlara altı milyon oy pusulası basılması yönünde talimat vermişti.

Kilit parti

İsveç Demokratları Eylül ayında yapılan genel seçimde yüzde 13 oyla üçüncü parti olmuştu.

Parti İsveç'in liberal göç yasalarının değiştirilmesini talep ediyor.

Parti sözcüsü Mattias Karlsson bu yasaları "aşırı göç politikası" olarak nitelendirdi.

İsveç Avrupa Birliği'nde kişi başına en fazla sığınma başvurusu kabul eden ülke.