Tuğçe Albayrak toprağa verildi

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Almanya'da bir restoranın tuvaletinde tacize uğradığı belirtilen iki kızı kurtarmaya çalışırken uğradığı saldırıda ölen Tuğçe Albayrak bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine yüzlerce kişi katılırken, Albayrak'ın tabutunu omuzlayanlar arasında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu da vardı.

Waechtersbach'ta bir camide düzenlenen törende Albayrak'ın tabutunun üzerine duvak kondu. Tabutun yanında Türk ve Alman bayrakları vardı.

Albayrak, 15 Kasım'da saldırıya uğramış, beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine geçen Cuma, 23'üncü doğum gününde, bağlı olduğu yaşam ünitesi kapatılmıştı.

Albayrak'ın teyzesi Reyhan Kes, Tuğçe için "Kararlı bir kızdı... Hep erkek kardeşleri nasıl davranıyorsa o da öyle davranırdı. Korkusuzdu. Karşısındaki rakibinin erkek olmasının onun için bir önemi olmazdı. Cesurdu" dedi.

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Törene katılan amca Yasin Albayrak da "Tuğçe hayatının baharında aramızdan ayrıldı... İnsanlık için elinden gelenin en iyisini yaptı" diye konuştu.

Cenaze törenine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, Essen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier ve bazı eyalet milletvekilleri de katıldı.

Anadolu Ajansı, cenaze törenine katılan yaklaşık 2 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Törene katılanlar; "Sen bizim meleğimizsin. Her zaman kalbimizde kalacaksın", "Bu olay, herhangi birimizin kızının başına da gelebilirdi" yazılı pankartlar açtı.

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Liyakat nişanı verilebilir

Tuğçe Albayrak'ın ölümünün açıklandığı gün, hastane önünde toplanan 4 bin kişi doğum günü pastası kesmişti.

Albayrak'a liyakat nişanı verilmesi için internette başlatılan kampanya için ise 167 bin imza toplandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier tarafından gündeme getirilen öneriyi değerlendireceğini açıklamıştı.

Zanlı gözaltında

Görgü tanıklarına göre Albayrak lokantanın tuvaletinde iki genç kızı taciz eden bir gruba müdahale etti.

Ancak saldırganlardan birinin daha sonra Albayrak'ı kovalayarak başına vurduğu belirtiliyor.

Otopsi sonucu da Albayrak'ın, başına aldığı darbe nedeniyle öldüğüne işaret ediyor.

Albayrak'ın ölümüyle bağlantılı olarak Sanel M. adlı 18 yaşındaki bir kişi gözaltında tutuluyor. Zanlının Sırbistan'ın Sancak bölgesinden bir Müslüman olduğu belirtiliyor.