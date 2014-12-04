Kerkük ve Bağdat'ta bombalı saldırılar: 30'dan fazla ölü

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Irak'ın kuzeyinde yer alan petrol kenti Kerkük'te gerçekleşen bombalı saldırıda en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Kerkük emniyet müdür yardımcısı Turhan Abdülrahman Yusuf bomba yüklü bir aracın bir kafenin yakınlarında patladığını söyledi.

Ölü sayısı ile ilgili çelişkili açıklamalar var. Yusuf, ölü sayısını 16 olarak verirken, yerel güvenlik kaynaklarına dayanan Kürdistan Bölgesel Yönetimi merkezli Rudaw gazetesi, 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AFP ve Rudaw ise saldırının intihar bombacısı ile gerçekleştirilmiş olduğunu yazdı.

Kerkük, uzun yıllardır saldırılara ve çatışmalara sahne olan Irak'ta güvenli bir yer olarak öne çıkıyordu. Son zamanlarda ise saldırılara hedef oluyor.

Kendisine İslam Devleti adını veren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) isimli örgütün Musul'a saldırması ile geri çekilen Irak ordusunun ardından Peşmerge, Kerkük'ün kontrolünü ele geçirmişti.

Kerkük'te en son meydana gelen ölümcül saldırı Ağustos ayında, AFP haber ajansına göre 38 kişinin hayatını kaybettiği üç bombalı saldırı idi.

Bağdat'ta da saldırılar

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ise, kentin Şii bölgesi Sadr'da ve Şaab'da yaşanan üç bombalı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların ilk ikisinin bombalı araçla gerçekleştiği bildirildi.

Bağdat'ın Şii mahalleleri sıklıkla bombalı saldırılara sahne oluyor.