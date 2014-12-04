Lübnan: Bağdadi'nin kızı ve eski eşi elimizde

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Lübnan İçişleri Bakanı Nohad Machnouk, yapılan DNA testlerinin, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin kızının ellerinde olduğunu kanıtladığını söyledi.

Lübnan'ın MTV Televizyonu'na konuşan Machnouk, adını açıklamadığı kızın annesinin de gözaltında olduğunu ve bu kadının Bağdadi'nin eski eşlerinden biri olduğuna inanıldığını belirtti.

Salı günü Lübnan güvenlik güçleri, Bağdadi'nin eşi ve oğlunun Suriye'den Lübnan'a geçerken gözaltına alındıklarını bildirmişti. Ancak Irak hükümeti kadının Bağdadi'yle evli olmadığını açıklamıştı.

Iraklı yetkililer, adının Saja el-Dulaimi olduğunu belirtilen kadının El Kaide'nin Suriye'deki kolu Nusra Cephesi'nin aktif bir üyesinin kızı olduğunu söylemişlerdi.

El-Dulaimi'nin ayrıca, bir dönem Suriye'de tutuklandığı, daha sonra Nusra Cephesi ile yetkililer arasında yapılan bir rehine değiş tokuşunda serbest bırakıldığı düşünülüyor.

Nohad Machnouk ise "Dulaimi, iki oğlu ve bir kızıyla seyahat ederken iki hafta önce gözaltına alındı. Kendisi Bağdadi'nin şu andaki eşi değil. Üç üç kez evlenmiş. İlk eşi Irak rejiminden biri ve ondan iki oğlu var" dedi.

Machnouk sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Saja el-Dulaimi) altı yıl önce Bağdadi'yle evlenmiş ve üç ay evli kalmışlar. Ondan bir kızı var. Şimdi bir Filistinli'yle evli ve ondan hamile."

IŞİD"den açıklama yok

Dulaimi ve kızına DNA testi yaptıklarını söyleyen Machnouk, "Test kadının bu kızın annesi olduğunu ve bu kızın Bağdadi'nin kızı olduğunu gösterdi" dedi.

Lübnanlı bakan, Bağdadi'nin DNA bilgisinin de Irak kaynaklı olduğunu kaydetti.

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Iraklı yetkililerin IŞİD liderinin DNA'sını nasıl elde ettiği belirsiz.

Bağdadi, 2005'te Irak'ta ABD güçleri tarafından tutuklanmış ve dört yıl hapis yatmış, Iraklı yetkililerin teslim edilmesinin ardından salıverilmişti.

Machnouk, Dulaimi'nin çocuklarının bir bakım merkezinde bulunduklarını, Dulaimi'nin ise Savunma Bakanlığı'nda sorgulandığını söyledi.

IŞİD konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Nusra Cephesi ise bir kınama mesajı yayınladı.