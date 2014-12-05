ABD'de polisler siyah ölümleri hakkında ne düşünüyor?

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ABD'de iki ayrı olayda iki siyah sivilin ölümüne karışan polisler hakkında kısa aralıklarla verilen yargılanmalarına gerek olmadığı kararı halkı sokaklara döktü, yetkilileri kamerlar karşısına çıkardı.

Son protestolar, New York'ta gözaltına almaya çalıştığı Eric Garner'ın boğularak ölmesine sebep olan polis memuru hakkında da takipsizlik kararı verilmesi ile yaşandı.

Peki ya polisler olan biten hakkında ne düşünüyor?

Bazı polis memurları internet ortamında tepkilerini gösterdi. Genelde öfkeli ve savunmacı bir tutum içindeydiler. Hissiyatları, kendilerini yeterince takdir etmedikleri bir topluluğun kuşatması altında olan bir grubun hissettiklerini yansıtıyordu.

New York emniyeti mensubu polislerin gönderiler yazdıkları bir site olan Thee Rant'ta büyük jürinin kararı hakkında yazılan birçok mesaj rahatlama duygusunu içeriyor. Aynı zamanda diğer polis memurlarına yönelik tepkilerin artmasından duyulan korku da ifade ediliyor.

Her ne kadar mesajlar isimsiz olarak yazılsa da, site üyelerini polis memuları ile sınırlı tutmaya çalışıyor.

Telif hakkı Getty Image caption New York'ta dünkü protestolarda gözaltına alınanlar oldu.

Yorumlardan birinde "Korkum bunun Ferguson'un öcü olmasındandı" diyor. "Şükür ki böyle olmadı."

Başka biri ise "Görevde olan tüm polis memurları, dikkat" diyor. "Cep telefonlarınızı kaldırın birbirinizin arkasını kollayın."

Memur Joe Bolton ismi ile yazan başka bir kullanıcı ise büyük jürinin kararının sistemin çalıştığını kanıtladığını söylüyor.

Bolton şöyle diyor: "Ülkedeki her polis memurunu kamera ile donatabilirsiniz. Ama sıradan vatandaşlardan oluşan sistem, sonunda hepsi için kararı veren oluyor... Bu biizm jüri sistemimiz ve bu bir linç kalabalığı değil, demokratik bir süreç."

PoliceOne isimli web sitesine yazılan gönderilerde de benzer duygular var.

Bunlardan birinde "Arada bir biz kazanıyoruz" diyor. "Korkunç bir durum, adam hayatını kaybetmiş, ama Ferguson'daki olay gibi kaderini kendisi kontrol etmiş."

Mesajların bir diğer ortak noktası ise Garner'in ölüm biçimine dair medyanın yazdıklarına duyulan tepki.

Telif hakkı Reuters Image caption New York'taki protestoculardan biri Garner'in ölmeden önce söylediği sözleri ağzına yapıştırdığı banda yazmış: "Nefes alamıyorum."

Memur Loney, isimli bir kullanıcı Garner'ın "Boğularak öldürülmediğini" yazıyor. "New York polislerinin hukuki gözaltısına uymayı reddettikten sonra boynunda aşağı çekiliyor."

Bir başkası ise Garner'a uygulanmaya çalışılan şeyin doğru yapıldığında maruz kalan kişiyi kısa bir süre bilinçsiz bırakacak olan ve polisin kelepçe takmasına izin verecek olan bir uygulama olduğunu yazıyor.

Polislerin mesajları görevlerini nasıl etkili şekilde yerine getireceklerini de yorumluyor.

Aviano25 isimli bir kullancısı "Geçmişte gerçekleşmiş olan ama DAHLİMİN OLMADIĞI ırkçılık olayları için üzgünüm. Ama size dediğim şeyi dinlemiyorsanız - 'seni gözaltına aldım' gibi - o noktadan sonra çıkan sorunlardan sorumlusunuz" diye yazıyor.

Polisler insanları kendilerine tepki gösterip suçlulardan yana çıkmakla eleştiriyor ve bu şekilde görevlerini yapamayacaklarını söylüyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Eric Garner ve Michael Brown'un fotoğrafları protestolarda dövizlerde taşınıyor.

Bir tanesi "Gelen aramalara cevap verin, rapor tutun, MAAŞINIZI ALIN ve eve gidin" diye yazıyor. "Sorumluluk almayın, bırakın mahalle kendi kendini yok etsin."

Mesajlar arasında eşi bir siyah olan New York Belediye Başkanı Bill DeBlasio, ikisi de siyah olan ABD Adalet Bakanı Eric Holder ve ABD Başkanı Barack Obama hakkında açıkça ırkçı ifadeler içerenler de var. Bu mesajlar gün boyu sosyal medyada paylaşılarak tepki gösterildi.

Eğer polislerin üye olduğu bu sitelerdeki mesajlar onların genel ruh halini yansıtıyor diyebiliyorsak, bu ruh hali muhtemelen Garner'ın ölümüne sebep olan polis memuru ile ilgili verilen karar hem sağ hem sol görüşlü olan pek çok kesimden tepki aldığı için.

ABD'de polisin ne olduğu tanımlamak için kullanılan popüler ifadelerden biri, polisin genel kamuoyu ile tehlikeli suçlular arasındaki "ince mavi çizgi" olduğudur. Ancak Ferguson ve New York olaylarından sonra oluşan tepki ile polisin duygularını da dikkate alırsak, bu ince çizginin giderek yıprandığını söyleyebiliriz.