Güney Kore uçağında fındık rötarı

Telif hakkı BBC World Service Image caption Aynı zamanda patronun kızı olan Heather Cho, 2007 yılında şarkıcı Rain ile birlikte poz verirken.

Kore Havayolları'nın bir yöneticisi, çerezlerin servis edilme şekli yüzünden şirkete ait bir uçağın kalkışını geciktirdiği iddiasıyla soruşturmaya alındı.

Güney Kore medyasındaki haberlere göre bir kabin görevlisi, New York'tan kalkmaya hazırlanan uçakta bulunan şirketin başkan yardımcısı Heather Cho'ya fındıklarını tabağa koymadan, paket içinde servis etti.

Bunun üzerine Heather Cho, uçağı terminale geri dönmeye zorladı.

Aynı zamanda şirketin patronu Cho Yang-ho'nın kızı olan Heather Cho, terminalde sözkonusu görevlinin amiri olan kabin şefini sorguya çekip, uçaktan inmesini emretti.

Olay yüzünden uçak Kore'deki hedefine 11 dakika geç indi.

Kore Havayolları hizmet kalitesini kontrol etmenin Cho'nun görevleri arasında olduğunu ve terminale dönüş için pilottan onay aldığını söylese de, Ulaştırma Bakanlığı ikna olmuş görünmüyor.

Bakanlıktan bir yetkili, "Kendisi şirket yönetiminde başkan yardımcılığı görevinde bulunsa da, olay yaşandığı sırada yalnızca bir yolcuydu. Bu yüzden bir yolcu gibi davranıp, yolcu muamelesi görmeliydi" dedi.

Ulaştırma Bakanlığı şimdi Cho'nun havacılık kanununu ihlal edip etmediğini araştırıyor.