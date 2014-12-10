'Bari kadınları da yasaklayın'

Telif hakkı AP

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Uber takside yaşandığı bildirilen tecavüz olayının ardından tüm online taksi çağırma servislerine gelen yasak, sosyal medyada alay konusu oldu.

Ülkedeki sosyal medya kullanıcıları, tecavüzlerin önüne geçmek için nelerin yasaklanması gerektiğini belirten twitler attı, yasağı eleştirdi.

İşte Hintlerin "önerdiği" yasak örnekleri ve yaşananlara verilen tepkiler:

1. Komşuları, kocaları ve erkek arkadaşları yasaklayın:

The Acorn isimli blogun yazarı Nitin Pai "Delhi yönetimi yetişkin kadın ve erkekler arasındaki ilişkileri yasaklamalı. Erkek arkadaşlar yasaklanmalı. Evlilik içi tecavüzün önlenmesi için de kocalar yasaklanmalı" diye yazdı.

Sosyal medyada yasağı yorumlayanların çoğu tecavüzün online taksi uygulamalarından kaynaklanan bir sorun olmadığını, çok daha geniş ve rahatsız edici sosyal ve psikolojik sebepleri olduğunu belirtti.

Şu tweet gibi:

@SethShruti

Tüm suçun @Uber üzerine atılmasını sevdim çünkü tecavüzcüler kendilerine bir araba verilmeden önce hiçkimseye tecavüz etmemişlerdi? #asılnoktayıkaçırmak

2. Neden sadece Uber? Tüm ulaşım araçlarını yasaklayın:

Nitin Pai alaycı bir üslupla yazdığı blogunda şöyle devam ediyor "Otobüs sürücüleri, metro ve tren makinistleri de her sabah sürücü mahallene kapatılmalılar ve kapıları sadece vardiyaları bittiğinde açılmalı."

Birçok kişi, yasağın içerdiği mantıkla Delhi'de 2012 yılında bir belediye otobüsünde yaşanan ve kurbanın hayatını kaybettiği toplu tecavüzden önce yönetimin otobüsleri yasaklaması gerektiğini yazdı.

Ama yazılanlar arasında ciddi bir nokta da var. Kendi şahsi tecrübemden de biliyorum ki Delhi'de çalışan bir kadın sürekli olarak güvenlik ile ekonomik olan arasında bir seçim yapmak zorunda. Çalışan kadınlardan bazıları işe gitmek için daha ucuz olan online taksi uygulamalarını kullanıyor ve gece dışarı çıkılacaksa bir kadın toplu taşıma araçlarını kullanmadığında etek giymek konusunda kendisini daha özgür hissediyor.

Aseem Rastogi bu konuda attığı tweetinde şunu diyor: "Yani #Uber olayından sonra plan tüm web tabanlı taksi servislerini yasaklamak... Vayy... Şimdi tüm kadınlar çok daha güvende hissedecek değil mi?

3. Sorun Uber'de değil. Kadınlarda. Kadınları yasaklayın.

Elbette birçok kişi tarafından kadınların neden tecavüze uğradığını açıklamak için öne sürülüp hararetle savunulan argümanlar var: Örneğin kadınların ne giydikleri.

Telif hakkı Other

@avinaSHarma

Hükümetin kadınların evlerinden dışarı çıkmasını yasaklayacağı gün çok da uzak değil. #Uber

@gauravkapur şöyle tweetlemiş: "Uber'i yasaklamak harika bir hareket. İş yerlerini, okulları, restoranları, sinema salonlarını kadınların gittiği her yeri yasaklayın. Kadınların evden çıkmasını yasaklayıverin.

4. O cep telefonu ile elektriği de yasaklayın

Hintlerin karanlık bir odada, elektrik ve ulaşım olmadan ya da insanlarla iletişim kurmadan yaşamak üzerine yazıp çizdiklerinin sonu yok gibi.

Telif hakkı Other

@arunaankar25 şunları yazıyor: #Uber yasaklanmış. Cep telefonuna ne dersiniz? (Tecavüze uğrayan kadının) kullandığı internet servisleri? Ya elektrik? Uber yasağı konusunda ciddi misiniz siz?

5. Giysileri, barları, hayatı yasaklayın ama suçlular serbest dolaşsın

Telif hakkı Other

@tulikaD Otobüsleri yasaklayın, taksileri yasaklayın, giysileri yasaklayın, barları yasaklayın, hayatı yasaklayın ama suçluların ellerini kollarını sallayarak dolaşmasına izin verin. #Uber

Tüm bunlar bana bir grup arkadaşımla şehri gezmek isteyen kadın bir turiste şehri nasıl gezeceğine dair öğüt vermeye çalıştığımız o anı hatırlattı. Her birimiz farklı birşey söylemiştik: Taksi tutmayın, sadece kadınlara ayrılan metro vagonunda seyahat edin, otobüse binmeyin. Sonunda fark ettik ki ona tanıdığımız tek seçenek otel odasına oturmasıydı.

6. Biri sızı bıçaklarsa, üzerine yara bandı yapıştırınız

Telif hakkı Other

@Ish_Malhotra

Evet, cinsel tacizi ve tecavüzü önlemek için #Uber'i yasaklayalım. Ve eğer biri sizi bıçaklarsa, üzerine yara bandı yapıştırınız #devletmantığı

İnternette pek çok kadın Delhi yönetiminin asıl noktayı kaçırdığını söyledi. Sistemsel bir değişiklik yapmak yerine, yetkililer birçok insanın düşünmeden yapılan birşey ve makyaj olarak gördüğü seçeneklere yöneliyor. Hintliler ilk kez bir uygulamaya bu kadar ironik bir biçimde tepki gösterdi. Büyük tecavüz olaylarından sonra insanlar, temelde pek de değişiklik yaratmayan küçük adımlar olarak gördükleri önlemler nedeni ile yorgun hissediyor.

7. Hintlerin yaptığı en iyi şey: Yasak, yasak yasak

Olan bitene duyulan öfke ile birleşen nüktedanlıkla bir çok Hint, Uber yasağından dili tutulmuş şekilde sosyal medyadaydı. Kullanıcılar yasaklamanın yetkililerin sıklıkla başvurdukları bir yöntem olduğunu söylüyor.

Telif hakkı Other

@09mitali Kitapları yasaklayın, konserleri yasaklayın, kriket maçlarını yasaklayın, sergileri yasaklayın, Uber'i yasaklayın, yasaklayın, yasaklayın, yasaklayın... Yaptığımız en iy şey bu!!

Telif hakkı Other

@chandnidasanni Kolera varsa suyu yasaklamazsınız, salgını önlemek suyu dezenfekte edersiniz. Uber'i yasaklamak tecavüzleri durdurmaz, tecavüzcülere karşı katı yasalar durdurur.

Yasağı savunanlar da var

Uber teknik açıdan yasaklanmış durumda ve çok az insan şirketin gevşek işe alım politikalarının ve sürücülerin sabıka kaydını kontrol etmemesi gibi durumların yanına kar kalması gerektiği görüşünde. Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari yasak hakkında çekincelerini dile getirdi. Ama sosyal medyada yasağı savunanlar da var.

Telif hakkı Other

@threetreetwine "gündelik konular" etiketi Uber'in hala çalıştığını söylüyor. Uber güvenliği sağlamak zorunda. Örnek teşkil etmeliyiz, Uber yasağı bunlardan biri.

Telif hakkı Other

@avartanX #uber'i yasaklamak çözüm değil ama yasak sektördeki herkese önceliğin #kadınlarıngüvenliği olduğu konusunda bir uyarı teşkil edebilir.

Twitler espri dolu olsa da, aslında karanlık bir his yaratıyor ve topluma, yetkililere ve kadına karşı bakışa dair derin bir umutsuzluğu ifade ediyor.