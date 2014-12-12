ABD'den Küba'ya hip-hop komplosu

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ABD'nin Küba'da hükümet karşıtı hip-hop akımını "demokrasiyi destekleme çabası" çerçevesinde fonladığı ve desteklediği öğrenildi.

Amerikan Associated Press (AP) Haber Ajansı, muhalif bir gençlik yaratmayı hedefleyen projenin dört yıl sürdüğünü ve 2012 yılında bittiğini aktardı.

Projenin hükümete bağlı Uluslararası Kalkınma Ajansı USAID tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

Bu kapsamda Amerikalı girişimcilerin Kübalı müzisyen ve rapçileri teşvik ettiği, müzisyenlerin de hayranlarını hükümeti protesto etmeye yönlendirdiği belirtildi.

AP Haber Ajansı, ABD'den destek alan çoğu şarkıcının Küba hükümetinin baskıları nedeniyle ülkeyi terk etmek ya da şarkı söylemeyi bırakmak zorunda kaldığını, projede kapsamındaki birkaç kişinin ise gözaltına alındığını yazdı.

'Bu girişimden utanmıyoruz'

Son derece aptalca bir girişim" Senatör Patrick Leahy

AP gizli yürütülen ve Küba hükümetini yıpratmayı hedefleyen projenin başarısız olduğunu belirtti.

Bazı ABD'li üst düzey yetkililer bu programı sert bir dille eleştirdi.

Senatör Patrick Leahy bu programın "pervasızca ve aptalca" olduğunu söyledi.

Leahy ayrıca projenin "yanlış yönlendirildiğini ve kötü yönetildiğini" iddia etti ve "USAID bu proje konusunda Kongre'yi bilgilendirmedi. Zaten asla böylesine yetersiz ve pervasızca bir projeye bulaşmamalıydı. Son derece aptalca bir girişim" şeklinde konuştu.

USAID ise bu girişimin demokrasiyi teşvik ettiğini ve bu nedenle meşru olduğunu savunmuştu.

USAID sözcüsü Matt Herrick ise projenin demokrasiyi ve insan haklarını teşvik amacıyla ABD Kongresi tarafından hukuki olarak fonlandığını, örtülü yürütülmediğini öne sürdü.

Herrick bu girişimden utanmadıklarını belirtti.

Küba medyası bu olaya geniş yer ayırmasına rağmen, hükümet yetkilileri bir değerlendirmede bulunmadı.