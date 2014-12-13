“Romanya’da CIA transfer merkezleri vardı”

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1990’lı yıllarda Romanya İstihbarat Örgütü'nün (SIE) başkanı olan Ioan Talpes, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Romanya’nın CIA’ya, “transfer merkezleri” adı altında, bağımsız kullanabileceği alanlar sağladığını söyledi.

Eski istihbarat örgütü başkanı Romanya’nın, Adevarul haber sitesine dün yaptığı açıklamada, "CIA’nin bu merkezlerde neler yaptığını bilmediklerini ve bilmek de istemediklerini" vurguladı. Talpes, CIA tarafından kullanılan bu alanlarla ilgili olarak, iki ülke arasında yazılı bir anlaşma da imzalanmadığını belirtti.

Romanya’nın en yetkili ulusal savunma organı olan Romanya Güvenlik Komitesi’nde bir dönem başkanlık görevini de yapan Talpes, "bu binaların ve merkezlerin CIA zindanı olarak kullanılmadığını, Amerikan uzmanların buraları 'transfer merkezi' olarak tanımladıklarını, ama olayın ayrıntısını bilmediğini" de söyledi.

Romanya’da CIA zindanlarının faaliyette olduğu ve buralarda terörle suçlanan zanlıların yasa dışı yollardan ifadelerinin alındığı konusunda, 2007 yılında, Avrupa basınında haberler yayınlanmıştı.

Aynı yıl Avrupa Konseyi bu iddiaları içeren bir bildirge de yayımlamıştı.

2012 yılında ise Avrupa Parlamentosu Romanya’daki CIA zindanları iddiaları üzerine bir soruşturma başlatmış, ancak Bükreş hükümeti Romanya’da bazı tesislerde CIA’nın terör tutuklularını sorguya çektiği iddiasını, kesin bir şekilde reddetmişti.

Ioan Talpes’in açıklamaları, Romanya resmi makamlarının, Romanya’da CIA faaliyetlerini itiraf etmeleri açısından önem taşıyor.