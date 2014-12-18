Avrupa Adalet Divanı: Obezler engelli sayılabilir

Telif hakkı PA

Avrupa Adalet Divanı, obezlerin belirli koşullarda "engelli" olarak değerlendirilebileceğine hükmetti.

Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek yargı organı olan Divan, obezitenin tek başına bir sakatlık olmadığını ancak obez kişilerin bu nedenle iş göremeyecek duruma gellmeleri halinde engellilerle ilgili yasalarla korunabileceklerini belirtildi.

AB üyesi ülkelerde obezite nedeniyle ayrımcılığı engellemeye yönelik bir yasal düzenleme bulunmuyor.

Divan'ın kararı ise işverenlerin obez çalışanları işten çıkarabilecekleri anlamına gelmiyor, zira AB yasaları eşit muameleyi şart koşuyor.

Çocuk bakıcısından dava

Danimarka'da, işine aşırı kilolu olduğu için son verildiğini söyleyen Karsten Kaltoft adlı çocuk bakıcısı ülkesinde dava açmıştı.

160 kilo olan Kaltoft, çocukların ayakkabısını bağlamak için eğilememesi nedeniyle işinden olduğunu ve ayrımcılığa uğradığını söylemişti.

Danimarka'daki mahkeme Avrupa Adalet Divanı'dan görüş istemişti.

Divan ise Kaltoft'un obez kategorisine girip girmeyeceğine Danimarka mahkemelerinin karar vermesi gerektiğini bildirdi.

Kopenhag'daki BBC muhabiri Malcolm Brabant, mahkemenin kararının Avrupa genelinde işverenleri rahatlatacağına dikkat çekiyor.

Brabant, "Avrupa Adalet Divanı, Kaltoft'un lehinde karar verseydi, obez çalışanlara ilave hakların tanınması söz konusu olacaktı" diyor.