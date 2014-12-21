Tekbir getirerek polisi bıçakladı

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Fransa'nın Tours kentinde bir kişi, tekbir getirerek polise bıçakla saldırdı.

Cumartesi akşamı Joue-les-Tours karakolunda gerçekleşen saldırıda, üç polis memuru yaralandı.

Saldırgan ise vurularak öldürüldü.

AFP Haber Ajansı'na konuşan bir kaynak, Orta Afrika'daki Burundi ülkesinde doğumlu erkek saldırganın, Fransız vatandaşı olduğunu ve sabıka kaydının bulunduğunu söyledi.

Kardeşi Suriye'ye gitmek istiyordu

Olay mahalline terörle mücadele ekiplerinin gönderildiği öğrenildi.

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Ekiplerin olayda radikal İslami motivasyon olup olmadığını, "terör örgütüyle bağlantısı bulunup bulunmadığını" araştırdığı belirtiliyor.

Fransa polis sendikası üyesi Christophe Crepin, France 2 televizyon kanalına saldırganın "büyük bir mutfak bıçağı taşıdığını" söyledi.

BBC muhabiri Lucy Williamson'ın görüştüğü bazı kaynaklar, saldırganın erkek kardeşinin Suriye'ye gitme yönündeki isteğini daha önce dile getirdiğini öne sürüyor.

Crepin olayı şöyle anlattı:

"Bu kişi kapıyı yumrukluyormuş. Polis memurları da ne olduğunu anlamak için kapıyı açmışlar. O da meslektaşlarımın üzerine atılıp, bir eliyle boyunlarına ve yüzlerine saldırırken diğer eliyle bıçaklamış."