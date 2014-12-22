Tunus'un yeni cumhurbaşkanı laik aday Es Sebsi

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Tunus'ta dün ikinci turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini laik Nida Tunus partisinin adayı Bacı Kaid Es Sebsi kazandı. Yüksek Seçim Kurulu, Es Sebsi'nin oyların yüzde 55,68'ini aldığını duyurdu.

88 yaşındaki Es Sebsi konuşmasında Tunuslulara 'birlikte çalışmaları gerektiğini' söyledi, ilk sözü ise 'ülkeye istikrar getirmek' oldu.

"Zaferimi Tunus'un şehitlerine adıyorum" diyen Es Sebsi, rakibi Cumhurbaşkanı Munsif Marzuki'ye de teşekkür etti.

Es Sebsi, "Bundan sonra kimseyi dışlamadan, birlikte çalışmalıyız" diye konuştu.

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Bacı Kaid Es Sebsi, resmi sonuçlar açıklanmadan zaferini ilan etmişti.

Munsif Marzuki ise rakibinin resmi sonuçlar açıklanmadan seçimi kazandığını ilan etmesinin "demokratik olmadığı" eleştirisinde bulunmuştu.

Tunus'ta, Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin 2011'de Arap Baharı sonrası devrilmesinin ardından ilk defa cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştı.

Bin Ali zamanında partisi kapatılan ve Fransa'ya kaçmak zorunda kalan Marzuki ise 2011'den bu yana geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapıyordu.

Es Sebsi ise Zeynel Abidin Bin Ali yönetiminde görev almıştı.

Seçimlerin ilk turunda Es Sebsi oyların yüzde 39'unu alırken, Marzuki yüzde 33'te kalmıştı.

En Nahda aday göstermedi

Tunus politikasında 2011'den bu yana önemli rol oynayan ve "Ilımlı İslamcı" olarak nitelendirilen En Nahda Partisi seçimlerde aday göstermemişti.

En Nahda lideri Raşid El Gannuşi, 'kutuplaşmanın derinleşmesini veya ülkenin bölünmesini önlemek istediklerini' söylemişti.