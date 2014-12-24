Cemil Bayık: Irak'ın bölünmesi çok tehlikeli olur

İngiliz Guardian gazetesine konuşan KCK (Kürdistan Topluluklar Birliği) Eş Başkanı Cemil Bayık, IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) yenilmesi için Irak'ın birlik içinde kalması gerektiğini söyledi.

Kandil Dağı'nda Fazel Hawramy'nin sorularını yanıtlayan Bayık, Irak'ın bölünmesinin 'çok tehlikeli' olacağını söyledi.

Bayık, Irak'taki Şii, Sünni ve Kürt toplumlarının IŞİD tehlikesine karşı birlikte karşı koymaması durumunda 'faşist' olarak tanımladığı örgütün bundan yararlanacağını söyledi.

"Irak bölünürse savaş yoğunlaşacak ve daha küçük topluluklar DAİŞ (IŞİD) tehdidi çok daha büyük hale gelecek" diyen Bayık sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama eğer DAİŞ'e (IŞİD) karşı birlik olmaya devam ederlerse aralarındaki farklılıkları ileri bir aşamada diyalog yoluyla çözebilirler."

'IŞİD'e karşı savaşan PKK terörist örgütler listesinden çıkmalı'

Bayık ayrıca PKK'nın ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonla işbirliğinin PKK'nın Batı ülkelerinin terörist örgüt listesinden çıkmasına neden olmasını umduğunu da söyledi ve ekledi:

"Bizi terörist örgüt olarak tanımladılar ama DAİŞ'e (IŞİD) karşı eylemlerimiz bunun tam tersini kanıtladı."

KCK lideri, "Koalisyon ile Suriye ve Irak'taki Kürtler arasındaki diplomatik ve askeri ilişkiler, DAİŞ'e (IŞİD) karşı daha iyi sonuçlar elde etmek için geliştirilmeli" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada Suriye'nin kuzeyinde oluşan Kürt yönetimi eleştirmiş ve şöyle konuşmuştu:

Üç kantonu birleştirmek suretiyle burada yeni bir yapılanmanın içerisine girebilirler. Bu ülkem için bir sıkıntıdır, bir tehdittir. Bunu görmemezlikten gelemeyiz."

Türkiye'ye IŞİD eleştirisi

Türk hükümetini eleştiren Bayık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Suriye'deki Kürtlerin yeni oluşan yönetimlerini yıkmak için IŞİD'i desteklemekle eleştirdi.

Türkiye'nin buradaki Kürtleri zayıflatmak için Kürt kantolarını yıkmak veya Kürtler'in sürekli çatışma içinde tutmaya çalıştığını söyleyen Bayık "Çünkü Irak ve Suriye'de işleyen Kürt yönetimleriniz olursa Türkiye'deki Kürtler de kendi yönetimlerini isteyecek" dedi.

Erdoğan'ın barış konusunda ciddi olmadığını ve gerçek amacının genel seçimlerde AKP'nin daha fazla oy elde etmek için zaman kazanması olduğunu söyleyen Bayık, süreçte artık müzakerelerin başlaması gerektiğini söyledi.

Bayık, "Şimdi müzakere zamanı ve bunun için Apo'nın cezaevi koşullarının değişmesi gerekiyor. Bu değişene kadar müzakere mümkün değil."