Hollanda solundan Türkiye'deki sığınmacılara destek

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"Türkiye'nin güneyinde kış aylarında ortalama sıcaklık donma noktasındadır. 'Çok soğuk değil' diyeceksiniz ama soğukta bir çadırda ya da döşemesi olmayan bir garaj deposunda kaldığınızı düşünün. Keyfinizden değil... IŞİD militanlarının şiddetinden korkmuş ve soyulmuş... Tamamen yalnız ve hiç tanımadığınız insanların yardımına muhtaç olarak... Siz bunu okurken binlerce Iraklı Yezidi ve Kobanili Kürt, Türkiyenin güneyinde bu şartlarda yaşıyor."

Hollanda Parlamentosu'nda temsil edilen sosyal demokrat ve sol partilerin Türkiye'ye sığınan Suriye ve Kuzey Iraklılar için başlattığı yardım kampanyası çağrısı bu sözlerle başlıyor.

Çağrıda, iktidar ortağı İşçi Partisi (PvdA), ana muhalefetteki Sosyalist Parti, Demokratlar 66 (D66) ve Yeşil Sol'un (GL) imzaları yer alıyor.

Sol partiler, Hollanda halkının Noel döneminde, Türkiye'ye sığınan Suriye ve Iraklı mültecileri de unutmamasını istiyor.

Bu nedenle, sığınmacılara yardım amacıyla ülke çapında ortaklaşa bir kampanya başlatıyorlar.

Hollanda'daki sol partilerin ortak açıklamasında, Türkiye'nin Suriye'den gelen 1milyon 600 bin sığınmacıyı barındırdığı anımsatılıyor.

"Türkiye eksiğiyle, gediğiyle yoğun bir sığınmacı akımını kaldırıyor. Bu da büyük övgüyü ve bizim desteğimizi hak ediyor" deniyor.

Mülteciler Vakfı Müdürü'nün sığınmacılarla ilgili izlenimleri: Acı, üzüntü ve sefalet

Açıklamada, Mülteciler Vakfı Müdürü Tieneke Ceelen'in Türkiye'deki sığınmacılara ilişkin izlenimleri de aktarılıyor.

Bunlardan biri 47 yaşındaki Kobanili çiftçi Muhammed. Evi ve bütün varı yoğu gözlerinin önünde yanmış. Çocuklarıyla birlikte kaçarak Türkiye'ye sığınmış. Korku ve umutsuzluk içinde Suruç'ta bir camide kalıyor.

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Bir başka sığınmacı ise, küçük çocuklarıyla birlikte çadırda yaşam mücadelesi veren 35 yaşındaki Amina. Yağmur suyundan korunmak için paletler üzerinde uyuyor. Sığınmacılar için yeterli soba, battaniye, yatak, halı ve kışlık giysi yok.

Ceelen'in deyimiyle acı, üzüntü ve sefalet çok.

İktidar ve muhalefetteki sol parti liderleri, Hollanda halkına, "Noel günlerinde masum sığınmacıları da düşünün" çağrısı yapıyor.

Sol partiler, Türkiye'deki sığınmacılara yardım eli uzatmak istediklerini belirtiyor.

Bölgede çalışmalar yürüten Mülteciler Vakfı aracılığıyla ihtiyaç duyulan malzemelerin sığınmacılara ulaştırılacağını açıklıyorlar.

Partilerin ortak açıklaması, "Hepimizin politik görüşü farklı olabilir ama Noel günlerinde herşeyini kaybetmiş insanlar için birşeyeler yapabilme dileği için birleşiyoruz. Siz de yarım edecek misiniz?" sözleriyle sona eriyor.

Sol partilerin üyelerine posta ile gönderdiği açıklamanın yanında Mülteciler Vakfı'nın, "Bu kış onları iyi giydirin" başlığıyla duyurduğu sığınmacılar için ihtiyaç listesi ve bir de posta çeki yer alıyor.

Mülteciler Vakfı aracılığıyla Türkiye'deki sığınmacılara bağış yapmak isteyenler; çadır için 16 euro, battaniye için 6 euro, yatak için 14 euro yarımda bulunabilecekler.