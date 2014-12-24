İtalya'da Noel öncesi dini sembol tartışması

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İtalya'da yarın kutlanacak olan Noel öncesinde, dini sembollerin kamusal alanda sergilenmesi tartışılıyor.

Tartışma, İtalya'nın Noel geleneklerinden biri olan, İsa Peygamber'in doğumunu temsil eden maketler etrafında yapılıyor.

Genellikle ahşaptan yapılan, İsa Peygamber'in dünyaya geldiğine inanılan ahırın ve dini figürlerin canlandırıldığı maketler Noel için meydanlara, kiliselere, okullara ve evlere yerleştiriliyor.

Ancak ülkenin kuzeyindeki Bergamo kentinde bulunan De Amicis ilköğretim okulunda, diğer dinlere mensup öğrencilerin hassasiyetleri gözetilerek Noel maketlerinin yerleştirilmemesi bazı kesimleri kızdırdı.

Okul müdürünün Noel maketlerini yasakladığı haberleri üzerine, aşırı sağcı Kuzey Birliği Partisi lideri Matteo Salvini destekçileriyle birlikte okulun önüne Noel maketi bıraktı.

Salvini, "Noel maketleri neşenin ve hoşgörünün sembolüdür. Dinimizden elinizi çekin. Başkalarına saygı ve entegrasyonun yolu, kendimizle gurur duymaktan geçer. Okul müdürü siyasi bir savaşa girmek istiyorsa bunu çocuklar üzerinden yapmasın" dedi.

Okul müdürü ise tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, maketleri yasaklamadığını, yalnızca bunları yerleştirip yerleştirmemeyi öğretmenlerin inisiyatifine bıraktığını söyledi.

'Kültürel miyopluk'

Kamusal alanda dini sembollerin sergilenmesi tartışmasına başka bir sert bir yorum da Katolik Kilisesi'nden geldi.

İtalya Piskoposlar Konferansı Başkanı ve Cenova Başpiskoposu Kardinal Angelo Bagnasco, "Kamusal alanda ve okullarda Noel maketini yasaklamak kültürel miyopluk örneğidir" dedi.

Gazetecilerle geleneksel Noel buluşmasında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Kardinal Bagnasco, "Farklı kültürel gelenekleri olan başka ülkelere gidersek, onların dini, kültürel, geleneksel sembollerinden dolayı incinmek aklımıza gelmez. Bana göre bu tartışma, saygı ve hoşgörü kavramlarının yanlış yorumlanmasıdır" diye konuştu.

Huffington Post İtalya haber sitesinde yorum yazıları yazan Francesca Rossi ise tartışmayı başka bir açıdan ele alarak, okularda tüm dinlerin, tarihi ve kültürel yanlarının öğretilmesi gerektiğini savundu.