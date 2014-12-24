Noel Baba'nın Türkiye'deki kökleri

Hristiyan alemi 25 Aralık'ta Noel Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor.

Hristiyan dini takviminin en önemli günü olan bu günün öncesindeki gece, çocuklar Noel Baba'nın evlerini ziyaret ettiğini düşünüyor.

Noel sabahı çam ağacının altında buldukları hediyelerin kendilerine Noel Baba tarafından getirildiğine inanıyorlar.

Noel Baba'nın aslında Kuzey Kutbu'ndan geyiklerin çektiği aracıyla evleri bir bir ziyaret ettiği söyleniyor.

Ancak Noel Baba efsanesi Kuzey Kutbu'na değil, Antalya'nın Demre ilçesine uzanıyor.

Mark Lowen ve kameraman Göktay Koraltan, Demre'de Noel Baba'nın izini sürdü.