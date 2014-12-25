16 yaşındaki öğrenci Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları'nın dün Konya'da düzenlediği Kubilay'ı anma töreninde basın açıklaması yapan 16 yaşındaki M.E.A., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. M.E.A., hakkında dava açılırsa Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesine göre 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Doğan Haber Ajansı (DHA) M.E.A.'nın Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadesinde, "Benim herhangi bir partinin gençlik kollarına üyeliğim bulunmamaktadır...Hakaret etme kastım yoktur" dediğini aktardı.

M.E.A.'nın avukatı Barış İspir, tutuklama kararına itiraz edeceklerini söyledi.

İspir, müvekkilinin 18 yaşından küçük olduğu için ifadesinin Çocuk Şubesi'nde alınması gerektiğini belirtti.

CHP'den tepki

CHP ise M.E.A'nın tutuklanmasına tepki gösterdi. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Lise öğrencisini tutuklamaya karar veren Konya 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ni eleştirdi ve Türkiye'de Cumhurbaşkanı düzeyinde, yani en üst düzeyde baskı yaratıldığını söyledi.

Kart, "Buradan topluma bir mesaj veriliyor. 16 yaşındaki çocuklarımızın özgürlüklerinin ellerinden alınması pahasına...O çocuklarımız ve toplum ne diyor? Toplum, iktidarın yolsuzluğunu haykırıyor. Toplum iktidarın faşizan baskısını haykırıyor" dedi.

CHP Konya İl Başkanı Mevlüt Karpuz da, dünün 16 yaşındaki bir gencin hakaret suçlamasıyla okulundan alınıp zindana gönderildiği gün olarak tarihe düşeceğine inandıklarını söyledi.

Karpuz, "Birileri bizi korkutmaya yıldırmaya çalışıyorsa, hiç kusura bakmasınlar bunu başarmaları mümkün değil" diye konuştu.

Konuşması kameraya kaydedildi

M.E.A.'nın dünkü açıklaması Konya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi polislerince kamerayla kaydedildi.

Kaydı inceleyen Cumhuriyet Başsavcılığı, M.E.A. hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Önce M.E.A hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ev adresinde bulunmayan lise öğrencisi okulunda gözaltına alındı.

M.E.A. daha sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ardından da kaçma şüphesi nedeniyle tutuklandı.