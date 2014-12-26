Tsunami felaketinin 10. yıl dönümü

Telif hakkı Reuters

26 Aralık 2004'te Hint Okyanusu'nda yaşanan 9,1 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu tsunamide hayatının kaydeben yaklaşık 230 bin kişi, felaketin 10. yılında anıldı.

Telif hakkı n

Tsunami Endonezya başta olmak üzere 14 ülkede yıkım ve ölümlere neden olmuştu.

Telif hakkı BBC World Service

Anma törenleri Endonezya'nın tsunamiden en fazla etkilenen yeri olan Banda Aceh kentinde başladı.

Telif hakkı n

Endonezyalılar, kentte tsunami sonrası ayakta kalan ender binalardan olan Büyük Cami'de toplanarak kaybettiklerini andı.

Telif hakkı n

Sri Lanka ve Tayland'da da törenler düzenlendi.

Telif hakkı n

26 Aralık 2004'te Endonezya'nın Sumatra adasının batısında, Hint Okyanusu'nda meydana gelen deprem, sismografların kaydettiği en şiddetli 3. depremdi.

Telif hakkı n

Deprem 8-10 dakika sürmüş, ardından oluşan tsunaminin boyu 30 metreyi bulmuştu.

Yardım kuruluşu Oxfam'ın açıkladığı verilere göre tsunami nedeniyle 1.7 milyon kişi evsiz kalmıştı.