Hindistan'da temsili Müslüman 'militanlara' karşı tatbikatlar

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Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin memleketi Gucarat eyaletinde, temsili Müslüman "militanlara" karşı güvenlik tatbikatları yapılması tepki çekti. Müslümanlar tatbikatları "iğrenç" olarak nitelendirerek sert şekilde kınadı.

Surat bölgesinde yapılan bir tatbikatın video kaydında polis uzun tunikler ve beyaz takkeler giymiş bazı erkekleri derdest ederken görülüyor.

Narmada bölgesinde çekilen bir başka tatbikat videosunda ise temsili militanların "Islam Zindabad!" yani "Yaşasın İslam!" diye bağırdıkları duyuluyor.

Tatbikatlara yönelik eleştirilerin başında, ülkede nüfusun (yaklaşık 1 milyar 200 milyon) yüzde 14'ünü oluşturan (yaklaşık 168 milyon) Müslümanların olumsuz bir tipleme ile özdeşleştirilmesi.

'Hata' itirafı

Videoların Hindistan'daki televizyon kanallarında gösterilmesi ve tepkilerin büyümesi üzerine Gucarat Eyaleti Başbakanı Anandiben Patel tatbikatların "bir hata" olduğunu kabul etti.

Patel, "Dini terörizmle ilişkilendirmek yanlıştı. Sorun çözüldü ve bu tartışma artık son bulmalı. Hata düzeltildi" dedi.

Ama Hindistan'da bazı önde gelen Müslüman politikacılar özür dilenmesini talep ediyor.

Polis ilk tepkilere karşı bir süre tatbikatı savunmuş, beyaz takkelerin "militanlara" farklı görünmeleri için takıldığı gibi gerekçeler öne sürmüştü.

Soruşturma açıldı

Narmada eyalet yetkilileri tatbikatların soruşturulduğunu, sorumlulara karşı gerekenin yapılacağını açıkladı.

BBC'nin Delhi'deki muhabiri, Başbakan Narendra Modi 2002'de Gucarat Eyaleti Başbakanıyken bölgede Müslümanlara karşı kitlesel saldırılar olduğunu ve en az 1000 kişinin öldüğünü hatırlatarak bu yüzden Hindistan hükümetinin dini azınlıklarla ilgili uygulamalarının hassasiyetle izlendiğini kaydediyor.

Modi o günlerde şiddeti durdurmak için gereken adımları atmamakla suçlanmış ancak daha sonra yapılan soruşturmalarda aklanmıştı.

Göreve geldiği birkaç aydır konuşmalarında hep bütün kesimleri kucaklamaktan söz etmesine rağmen, Modi'nin tabanında güçlü bir Hindu milliyetçisi olduğu biliniyor.