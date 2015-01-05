Bir gemi dolusu sığınmacı: 3 milyon dolar kâr

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İtalya'da polis, insan kaçakçılarının, içindeki 359 sığınmacı ile denizde terkettikleri gemiden 3 milyon dolar kâr sağladığını düşünüyor.

Ezadeen gemisi Cuma günü İtalyan sahil güvenlik görevlileri tarafından farkedilip Corigliano Calabro limanına çekilmişti.

Geçen haftanın terkedilen ikinci teknesindekilerin çoğunun Suriyeli olduğu sanılıyor.

Her iki geminin de kaçakçıların genellikle en çok kullandığı yol olan Libya üzerinden değil, Türkiye'den yola çıkmış olduğuna ilişkin açıklamalar yapılmıştı.

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Cosenza bölgesi emniyet müdürü Luigi Liguori, her bir sığınmacının gemiye binebilmek için 4 bin ila 8 bin dolar ödediğini söyledi.

Yetkililer yüzlerini maskeyle gizleyen insan kaçakçılarının sığınmacıları kilitli bölmelerde bırakarak gemiyi terkettiklerini aktarıyorlar.

İtalyan sahil güvenlik görevlileri daha önce de aynı şekilde içindeki 796 sığınmacıyla terkedilen Blue Sky M adlı gemiyi bulmuş ve Gallipoli limanına çekmişlerdi.

'Paralı sığınmacıları hedefliyorlar'

BBC'nin İtalya'daki muhabiri James Reynolds "İnsan kaçakçılarının yeni taktiği gayet basit ve hedefine ulaşmakta çok başarılı: Mülteci dolu gemiyi İtalya kıyılarına yakın bir yerde terketmek" diyor.

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İtalyan polisi, kaçakçıların yeni taktiğinin ekonomik durumu daha iyi olan sığınmacılara yönelmek olduğunu söylüyor, son iki gemiyle gelenlerin giyim kuşamları, yol için yaptıkları hazırlıklar bakımından daha öncekilere göre daha iyi durumda olduklarını aktarıyor.

Sığınmacılara ilk yardımlar İtalyan Kızılhaç görevlileri tarafından yapıldı.

Aslen büyükbaş hayvan taşımacılığında kullanılan Sierra Leone bandıralı çok eski bir gemi olan Ezadeen İtalyan sahil güvenlik ekipleri tarafından Perşembe günü farkedildi ve Cuma gecesi limana çekildi.

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Yolcuların sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu ve İtalya'nın çeşitli yerlerindeki göçmen kampları ve geçici evlere yöneltildikleri açıklandı.

Avrupa Birliği'nde telaş

Suriye'deki iç savaş, Avrupa Birliği ülkelerine göçün iyice hızlanmasına yol açtı.

Geçen yıl Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken 3 bin 500'e yakın insan öldü, 200 bin kadar kişi de kıyıya sağ salim ayak basmayı başardı.

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Göçün hızı Avrupa Birliği'ni de kaygılandırıyor.

AB Komisyonu'nun göç sorumlusu Dimitris Avramopoulos insan kaçakçılarına karşı "AB çapında eşgüdümlü ve kararlı adımlar atılması" çağrısında bulundu.

AB topraklarına seyahat belgeleri olmadan ayak basanların önce mülteci statüsüne hak kazanıp kazanmadığı konusunda bir değerlendirmeden geçmesi gerekiyor.

Yetkilileri ülkelerinde zulüm ve baskıdan kaçtıkları ya da geri gönderilirlerse tehlikede olabilecekleri, hatta hayatlarının tehlikede olduğuna ikna ederlerse mülteci statüsü kazanıyorlar.

'Türk mafyası'

Blue Sky M gemisinden kurtarılan sığınmacıların da İtalya'nın çeşitli bölgelerine dağıtıldıkları bildirildi.

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Blue Sky M Gallipoli limanında demirli.

Gallipoli sakinlerinden Tommaso Tomaiuolo, 31 Aralık günü limana çekilen gemiyi görmüş ve götürüldükleri bir okul binasının bahçe kapısından bazı sığınmacılarla sohbet etmiş.

BBC'ye konuşan Tomaiuolo, isminin verilmesini istemeyen bir Suriyeli sığınmacının hikayesini aktardı.

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Bu sığınmacı, eşi ile birlikte 21 veya 22 Aralık günü Türkiye'nin Mersin limanından daha küçük bir tekne ile yola çıktıklarını anlatmış ve cep telefonuyla daha sonra geçtikleri Blue Sky M gemisinin içinde çektiği bir fotoğrafı da Tomaiuolo'ya vermiş.

Akıcı bir İngilizce konuşan mülteci, daha önce farklı zamanlarda bir kaç kez İngiltere'de yaşadığını da söylemiş.

Sığınmacı, "Türk mafyasına kendisi için 7 bin, hamile olan eşi için de ayrıca 7 bin euro ödediğini" söylemiş.

35 yaşındaki Suriyeli sığınmacı, son 1 yıldır Türkiye'de yaşadığını, adını verirse geri gönderilmekten korktuğunu da eklemiş.