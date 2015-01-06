Köylü: Bakanların tapelerinin imhası için en kısa zamanda toplanacağız

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TBMM Soruşturma Komisyonu'nun Başkanı Hakkı Köylü, yolsuzlukla suçlanan dört eski bakan ile çocuklarının telefon konuşmalarının yer aldığı tapelerin imhası için yakında harekete geçeceklerini söyledi.

AKP'li Başkan Köylü "Tapelerin imhası için komisyon üyelerini en kısa zamanda toplantıya çağıracağım" dedi.

Komisyon dün dört eski bakanı Yüce Divan'a göndermeme kararı alırken, tapelerin de hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğini belirterek imha edilmeleri gerektiğine hükmetmişti.

Oylama sonrası BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Komisyon Başkan Yardımcısı ve AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da zamanlamayla ilgili olarak "TBMM'deki oylama öncesinde muhalefet partileriyle bir araya geleceğiz ve o görüşmeleri göstererek, tapeleri tutanak tutup imha edeceğiz" dedi.

AKP'den destek, muhalefetten tepki

Öte yandan soruşturma komisyonunun dünkü kararlarına tepkiler sürüyor.

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, komisyonun bakanları Yüce Divan'a göndermeme kararına ilişkin, "Bu karar, AK Parti'nin değil, komisyon üyelerinin hür ve bağımsız kararıdır. Komisyona hiçbir müdahale mevzubahis olmamıştır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da komisyon üyelerinin "partileri adına değil, kendi vicdani kanaatleri çerçevesinde" karar verdiklerini belirtti.

Komisyonun kararına en sert tepki ise muhalefet partilerinden geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kararı değerlendirirken, "Çaldığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz. Suçsuz olan şerefli adamların hesap verme korkusu olmaz. Yüce Divan'a gidilmemesi yolsuzluğun bizzat kabulünden başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise ortada somut delil, belge, bulgu, tanık ifadesi ve tespitler olduğunu kaydederek, "Sarayın engellemesiyle hukuku boğazlayanlar, altından kalkamayacakları bir karara imza atmışlardır." yorumunu yaptı.

Bahçeli ayrıca dört eski bakanın şimdi TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak oylamada "layık oldukları muameleye uğramaları gerektiğini" söyledi.

TBMM Soruşturma Komisyonu geçen yılki 17-25 Aralık operasyonlarının ardından istifa eden ya da görevden alınan dört eski bakanla ilgili dün toplandı.

Komisyon, beşe karşı dokuz oyla, dört eski bakanın Yüce Divan'a sevk edilmemesi kararı verdi.

Soruşturma önergesinde eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında iki, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış hakkında üç, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler hakkında ise dört ayrı suçlama bulunuyordu.