Avrupa'da Charlie Hebdo eylemleri

Telif hakkı AFP

Fransa'da mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen ve 12 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırı, Avrupa'nın çeşitli kentlerinde kitlesel gösterilerle protesto edildi.

12 kişinin öldüğü, dördü ağır 11 kişinin yaralandığı saldırıyı kınayanlar, "Je Suis Charlie" (Ben Charlie'yim) yazılı pankartlar ve sembolik kalemlerle eylemlere katıldı.

Bu akşam maçları olan Fransız futbol takımı Evian TG'nin oyuncuları, birbirlerine sarılarak bir çember oluşturdu ve hayatını kaybeden 12 kişiyi andı.

Telif hakkı AFP

Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce kişi toplandı.

Telif hakkı GETTY

Bazı kişiler meydandaki heykele tırmandı ve ellerindeki "Ben Charlie'yim", "Hepimiz Charlie'yiz" yazılı pankartları havaya kaldırdı.

Telif hakkı GETTY

Fransa'nın diğer şehirlerinde de yüzlerce kişi sokağa çıktı.

Londra'da onlarca kişi Trafalgar meydanında toplanarak, destek gösterisi yaptı. Grup, Fransa milli marşını söyledi.

Telif hakkı AFP

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan bir grup, Fransa Büyükelçiliği önüne çiçekler bıraktı ve ölenler anısına mumlar yaktı.

Telif hakkı AP

Brüksel meydanında da saldırıyı kınayanlar bir araya geldi.

Telif hakkı AP

Fransız haber ajansı AFP, Paris'teki ofislerinden bu fotoğrafı tweet attı:

Telif hakkı BBC World Service

Paris Normande gazetesi yarınki baskısında adını değiştirerek "Charlie Normande" yaptı.

Gazete "Özgürlük katledildi" manşetiyle çıktı.

Telif hakkı BBC World Service

Google ise Fransa'daki arama motoruna siyah kurdele koyarak ölenleri andı.

Telif hakkı BBC World Service

Danirmarka'dan 'karikatürlü' tepki

Kopenhag'dan bildiren BBC muhabiri Malcolm Brabant, yarın en az üç Danimarka gazetesinin Charlie Hebdo karikatürüyle çıkacağını söyledi.

Ancak hiçbir gazetenin yedi yıl önce çok tartışılan Muhammed Peygamber karikatürünü basmayacağı öğrenildi.

2005 yılında basılan ve Muhammed Peygamberi konu alan 12 karikatür Jyllands-Posten adlı Danimarka gazetesinde yayımlanmıştı. Karikatürler özellikle Müslüman dünyasında tepkiyle karşılaşmış, çeşitli ülkelerde büyük protestolar düzenlenmişti. Şiddet içeren bazı gösterilerde 200'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Ancak BT gazetesi editörü, Charlie Hebdo'nun oldukça tartışmalı bir kapağını basacaklarını ifade etti. Söz konusu karikatürde Muhammed Peygamber'in köktendincilerden bunaldığı, "aptallar tarafından sevilmenin zorluğu nedeniyle dövündüğü" resmediliyor.

Yarınki karikatürlü eylem nedeniyle Danimarka'da medya kuruluşlarının etrafındaki güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığı belirtildi.

'Sessizlik eylemi' çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo'yadüzenlenen saldırıyakarşı "en iyi silahımız birliğimizdir" dedi ve eylem çağrısında bulundu.

Telif hakkı AP

Üç gün boyunca bayrakların yarıya indirileceğini belirten Hollande, Perşembe günü ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Fransa halkına Perşembe günü öğlen saat 12.00'de bir dakikalık sessizlik eylemi için çağrıda bulundu.

Hollande konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün cumhuriyetimize saldırıldı. Fransa'nın ifade özgürlüğüne, kültürüne, düşünce çeşitliliğine saldırıldı. Katiller bunlara saldırdılar."

"Özgürlük her zaman barbarlıktan daha güçlü olacaktır."

Saldırıda hayatını kaybedenleri "kahramanlar" olarak anan Hollande, "Bizim en büyük silahımız birliğimizdir - bu sıkıntıları yaşayan tüm vatandaşlarımızın birliğidir. Bizi hiçbir şey bölemez. Bizi hiçbir şey ayıramaz" dedi.

Erdoğan'dan kınama

Türkiye Cumhurbaşkanlığı internet sayfasında yazılı bir açıklama yapılarak, Charlie Hebdo'ya yapılan saldırı kınandı.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Paris'teki Terör Saldırısına İlişkin Açıklaması" başlıklı yazıda, "menfur saldırının şiddetle kınandığı" belirtildi.

Açıklamada "Bu vesileyle, terörün dininin ya da milliyetinin olamayacağını ve hiç bir gerekçeyle mazur gösterilemeyeceğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. ... Paris’te yaşandığı türden terör saldırıları, farklılıklara tahammülsüzlüğün ve nefret söylemlerinin yol açtığı gerginlikler, dini ve kültürel farklılıkları düşmanlık gerekçesi olarak sunma girişimleri karşısında hepimizin ortak tavır sergilemesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.