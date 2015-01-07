Sultanahmet saldırısı: 'Ceset kızımıza ait değil'

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İstanbul, Sultanahmet'te dün gerçekleştirilen saldırıda, intihar bombacısı olduğu iddia edilen Elif Sultan Kalsen'in ailesi, cesedin kendi kızlarına ait olmadığını söyledi.

Bombalı eylemi gerçekleştiren kişinin Elif Sultan Kalsen olduğu iddiası üzerine, Kalsen'in anne ve babası cenazeyi teşhis etmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gitti.

Ailenin avukatı Ebru Timtik "Beyaz tenli, 163 cm boylarında bir kadın cenazesiydi gördüğümüz. Elif Sultan Kalsen'in annesi ve babası geldiler. O kadının cesedine baktılar. Ancak o kadının cesedi Elif Sultan Kalsen'e ait değil" dedi.

Avukat Timtik, ailesinin Elif Sultan Kalsen'le bir süredir irtibat kuramadığını da belirtti.

Turizm Şube Müdürlüğü'ne yönelik intihar saldırısında, saldırgan ve bir polis ölmüştü.

Saldırıyı üstlenen DHKP-C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi) örgütü, saldırıyı gerçekleştiren kişinin adının Elif Sultan Kalsen olduğunu bildirmişti.

İstanbul Emniyet'inden se saldırganın kimliğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Cenaze Adli Tıp Kurumu'nda bekletiliyor.

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Bu sırada, cenazeyi almak üzere Adli Tıp Kurumu'na gelen 6 kişi, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHKP-C üstlendi

DHKP-C, kendisine yakın bir internet sitesinde dün akşam saatlerinde yayınladığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Açıklamada, "Feda savaşçımız tarafından Berkin Elvan'ın katillerinin cezalandırılması ve AKP'nin rüşvetçi, hırsız bakanlarını koruyan faşist devletten hesap sormak için İstanbul Sultanahmet Turizm Şube Müdürlüğü'ne feda eylemi gerçekleştirilmiştir" ifadesine yer verildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise saldırının hangi örgüt ya da kişi tarafından yapıldığını açıklamadı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, saldırganın üç bombayla geldiğini, birisini patlattığını ve diğer iki bombanın da emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Davutoğlu saldırganın örgüt bağlantılarını tespit etmek için çalışmaların devam ettiğini de belirterek, "İçişleri Bakanı ile toplantıdaydık. Bağlantılar tespit edildiğinde ileri aşamalarda gerekli adımlar atılacaktır" dedi.

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Saldırıda hayatını kaybeden polis memurunun Kenan Kumaş olduğu açıklandı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İngilizce konuşan saldırgan kadın cüzdanını kaybettiği bahanesiyle binaya girdiğini ve üzerindeki bombayı da bina içerisinde patlattığını söyledi.

Doğan Haber Ajansı (DHA), saldırıyla ilgili güvenlik kamerasında siyah çarşaflı bir kadının görüntülerinin tespit edildiğini ve kadının polis merkezinin önünde birkaç defa dolaşırken görüldüğünü aktardı.

Son bir hafta içindeki ikinci saldırı

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Telefonla BBC Türkçe'ye bilgi veren bir görgü tanığı, bir kadının kırık İngilizce'yle Turizm Şube müdürlüğü'nün adresini sorduğunu ve kadın ayrıldıktan bir dakika sonra da patlama yaşandığını söyledi.

Görgü tanıkları, patlamanın ardından iki polisin merkezden çıkıp havaya ateş açtığını ifade etti.

İstanbul'da 1 Ocak tarihinde de Dolmabahçe Sarayı'na el bombalı saldırı düzenlenmişti.

DHKP-C'nin üstlendiği saldırıda el bombaları patlamamış ve saldırgan da tutuklanmıştı.