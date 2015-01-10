Uzay roketi yumaşak iniş yapamadı
Amerikan SpaceX şirketi, Falcon roketinin bir parçasını okyanustaki yüzer platforma indirme deneyinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.
Araç, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo kapsülü göndermek için fırlatılmıştı. Roketin ilk aşamasının bu görevi tamamlamasından sonra platforma yumuşak iniş yapması planlanıyordu.
Şirketin İcra Kurulu Başkanı Elon Musk, Twitter mesajında, roketin platformu tutturduğunu ancak inişin sert olduğunu söyledi.
Musk, roketin bazı parçalarının hasar gördüğünü belirtti.
SpaceX denemelerin süreceğini söylüyor. Denemelerden sonuç alınması halinde, uzay uçuşlarının maliyetinin önemli ölçüde azalacağı belirtiliyor.
Bu, normalde görevini tamamladıktan sonra devre dışı kalan roketlerin yeniden kullanılabilmesi anlamına geliyor.
Bu yolla uzay araçlarının dünyaya döndürülmesinde yeni kapılar açılabileceği belirtiliyor.
Falcon 9 roketi Dragon adlı kapsülle (kargo gemisi), Florida'daki Cape Canaveral üssünden yerel saatle 04.47'de fırlatıldı.
Kargo gemisinin 9 dakika sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere yörüngeye girdiği açıklandı. Dragon'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'na Pazartesi günü ulaşması bekleniyor.