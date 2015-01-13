Alman liderler Müslüman toplumunun gösterisinde

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve bazı bakanlar Berlin'de Müslümanların düzenleyeceği 'hoşgörü mitingi'ne katıldı.

Almanya'da yaşayan ve aralarında Türkiyeli Müslümanların da olduğu gruplar tarafından düzenlenen gösteri, İslam karşıtı bir grup olan Pegida'nın bir süredir devam eden protestolarına karşı durma ve Fransa'da mizah dergisine yapılan saldırıyı protesto etme amacı taşıyor.

Almanya Müslümanları Merkez Konseyi gösterinin hoşgörülü bir Almanya, ifade ve din özgürlüğü için düzenlendiğini bildirdi.

Gösteriye çağrı posterlerinde de "Birlik olalım. Yüzümüzü gösterelim. Biz Müslümanlar diyoruz ki: Birbirimiz için omuz omuza duralım. Terör bizim adımıza konuşmasın" sloganları yer aldı.

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Gösteriyi düzenleyenlerden Berlin Türk Toplumu'ndan temsilciler ise Deutsche Welle'nin haberine göre Fransa'daki "korkunç terör saldırısını" kınadıklarını bildirdi ve "İslam'da bu tür eylemler için herhangi bir meşru (sebep) yoktur" dedi.

Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Safter Çınar, NTV'ye yaptığı açıklamada Merkel'in "İslam Almanya'nın parçasıdır" sözlerinin Müslümanlar açısından moral verici olduğunu ve geçmişe göre bu söylemin "alışılagelen bir söylem" haline geldiğini söyledi.

Avrupa'da yaşayan İslam toplumlarına mensup gençlerin neden radikalleştiğine dair soruya Çınar, eğitim ve sosyal politikaların rol oynadığı cevabını vererek, Almanya'da da ilgili bakanlığın bu konuya eğileceğini açıkladığını aktardı.

Çınar zaman zaman ailelerden çocuklarının eğilimlerine dair endişe belirten telefonlar aldıklarını, aileleri ilgili makamlara yönlendirdiklerini söyledi.

Türkiye kökenlilerin Pegida kaygıları

Pegida sokakta

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İslam karşıtı bir grup olan Pegida bir süredir Almanya'da gösteriler düzenliyor.

AFP'ye göre 12 haftadır süren gösterilerin en kalabalığı dün 25 bin kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Gösteriye katılanlar Fransa'daki saldırıyı da kınadı.