Bilgisayarlar sizi eşinizden iyi tanır mı?

Onbinlerce gönüllünün katılımı ile yapılan yeni bir araştırmaya göre bilgisayarlar kişiliklerimizi tanımada ailelerimizden ve arkadaşlarımızda çok daha başarılı olabilir.

Hem de sadece Facebook'ta bir kişinin neleri beğendiğini analiz ederek. Facebook beğenjilerinden yola çıkarak hazırlanan bir bilgisayar programı ile insan kişiliklerini beş tiple sınırlandırıp kardeşlerden annelerden ve hatta eşlerden çok daha isabetli tahminlere ulaşılabildiği iddia edildi.

Araştırmayı yürüten Cambridge ve Stanford üniversitelerinden bilim insanları kişiliğin çok daha karmaşık olduğunu kabul etse de, sonuçların bilgisayarların insanları geçebileceğini ortaya koyduğunu düşünüyor.

PNAS akademik dergisinde yayımlanan araştırma ilginç çıkarımlar da yapıyor.

Buna göre İngiltere'nin ünlü dizisi Dr Who'nun Facebook fanları daha utangaç olmaya eğilimli iken, Türkiye'de de değişik formaltlarda yayınlanan realite şovu Big Brother'ın sevenleri ise muhafazakar ya da geleneksel oluyor.

Dijital ayak izlerinden kişilik tahminine

Hali hazırda Facebook'taki beğen tuşu ile bir kişinin cinsel yöneliminden siyasi eğilimine kadar bir dizi özelliğinin çıkarılabileceğini söyleyen ekip, işi bir adım ileri götürmüş ve bilgisayarı insanın karşısına koyarak kimin daha iyi tahminde bulunabileceğine bakmış.

Doktor Youyou Wu ve meslektaşları araştırmaya katılamaya gönüllü olan 70 bin 520 Facebook kullanıcısının verilerini bilgisayarları üzerinden kullanarak, Facebook'ta beğendikleri şeyleri beş ana kişilik özelliği ile ilişkilendiriliyor:

Uyumluluk

Dürüstlük

Dışa dönüklük

Asabilik

Açıklık

Facebook kullanıcılarından ayrıca bir kişilik testi yapmaları ve bu sırada aile ya da arkadaşlarından birini yanlarına alarak cevapların onlar tarafından da kontrol edilmesini istedi.

Araştırmacılar daha sonra testlerin sonuçlarını bilgisayarın "beğen" tuşunun kullanıldığı yerlerden yaptığı çıkarımlarla karşılaştırdı.

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Yeterli sayıda beğeni verisine sahip olduklarında bilgisayarların insanların kendi yaptıkları testin sonucuna oldukça yakın çıkarsamalar yaptığı görüldü.

Alınan sonuçlara göre, bilgisayar programı sadece 10 beğenilen şeyden yola çıkarak bir iş arkadaşından çok daha isabetli çıkarımlar yaptı.

70 tanesini analiz eden makine ise iyi bir arkadaşa ya da ev arkadaşına rakip olabildi.

150 tanesini kullandığında ise bilgisayar bir aile üyesini - eşler dışında - gölgede bırakabildi. Eşin tanıma kapasitesine yetişmesi için ise bilgisayarın 300 beğeniyi kullanması gerekiyor.

Ortalama bir Facebook kullanıcısının 270 kez "beğen" tuşunu kullandığı düşünüldüğünde, Wu bu sayının bilgisayar için yeterli olduğunu söylüyor.

Wu, arkadaş ya da meslektaşların kişileri genelde belirli durumlarda görüp tanıyabildiklerini, bilgisayarların ise çok geniş bir hafıza kapasitesi olduğunu ve çok sayıda ilgili veriyi toplayabildğini söylüyor.

Wu "Bilgisayarlar tutarlı ve sistematik şekilde yargılarda bulunurken, insanlar önyargılı olabiliyor" diyor.